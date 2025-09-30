Más Información

La presidenta consideró que en su primer año de gobierno destaca la en un 32%, la elección del Poder Judicial, el apoyo a la educación y salud, creación de nuevos programas sociales, así como proyectos de infraestructura.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal también resaltó el inicio de la construcción de los trenes de pasajeros al norte del país, así como el para carga; el fortalecimiento de Petroleros Mexicanos () y Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de obras prioritarias en materia de agua.

Afirmó que la aprobación de reformas constitucionales han sido fundamentales para que se reviertan considerablemente las reformas aprobadas en el llamado periodo neoliberal.

"Son varios temas: reformas constitucionales fundamentales que revierten en una parte importante las reformas del neoliberalismo y que avanzan en la democracia en el país. La que fue aprobada en septiembre, el último mes del presidente López Obrador, con el actual Congreso y que este año se realizó la elección al Poder Judicial. Han querido minimizarla, ensuciarla, pero lo cierto es que ya no deciden unos cuantos quiénes son los jueces y las juezas, ya lo decide el pueblo de México. Eso es algo histórico.

"Dos, reducción del 32% en los homicidios dolosos con una estrategia integral; tres: más escuela, más educación, más educación […] El impulso al, las Rutas de la Salud que hoy tienen abasto de medicamentos, por más que quieran decir que no, ahí están las farmacias; los tres nuevos programas de bienestar: mujeres de 60 a 64 años; todos los estudiantes de secundaria tienen beca, todos si van a escuela pública; y el programa ; y el inicio de las obras del sexenio: los trenes del norte, el Tren Maya de carga, su ampliación a Puerto Progreso, nuevas carreteras; 17 obras prioritarias de agua, el Programa Integral de Tecnificación de Agua".

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal aseguró que se mantienen las causas y principios de la llamada .

"Mantenemos nuestros principios, nuestras causas, y sobre todo la reivindicación de la dignidad del pueblo de México", agregó.

