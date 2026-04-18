En México, el embarazo en niñas de entre 10 a 14 años es consecuencia del abuso sexual, en muchos casos relacionados con personas de mayor edad, de acuerdo con la Secretaría de las Mujeres. En consecuencia y en busca de combatir el embarazo infantil y las uniones tempranas, el Gobierno federal alista un programa de atención focalizado en 50 municipios prioritarios del país.

Por medio de un comunicado, el Gobierno de México informó que pondrá en macha la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras que se implementará durante 2026, esto, con el objetivo de transformar la realidad de las menores a través de la prevención, la justicia y el cambio cultural.

El programa está focalizado en 50 municipios considerados prioritarios en el país debido a que se identificaron zonas con mayor incidencia de violencia sexual, embarazos en menores de 14 años y uniones forzadas, ya sea en situación de matrimonio o unión libre.

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Abuso infantil. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Se concentrará en entidades como Guerrero, que encabeza la lista con 11 municipios prioritarios, además de Chiapas, Chihuahua, el Estado de México y Oaxaca, con cinco municipios cada uno y entidades como Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz que cuentan con dos municipios prioritarios.

El gobierno federal agregó que desde la Secretaría de las Mujeres se reforzará el llamado a las autoridades locales a sancionar con firmeza el abuso sexual. Este programa, afirma, permitirá que se actúe de manera directa en aquellas zonas donde la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes es más crítica.

Como parte de la iniciativa, que utilizará recursos del Fondo para el Bienestar de las Mujeres (FOBAM), se priorizará el diálogo con las comunidades para erradicar la normalización de las uniones forzadas, bajo el principio de que las leyes están por encima de cualquier costumbre cuando esta violenta la dignidad o la libertad de las niñas.

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También se impulsará la armonización de los códigos penales en todas las entidades para establecer un piso mínimo de protección, así como el trabajo directo en el ámbito educativo, mediante el diálogo con docentes y familias en la prevención para proteger los proyectos de vida de las menores.

El Gobierno de México reafirmó su compromiso para combatir las violencias históricamente normalizadas, con el propósito de brindar una reparación integral que, asegura, devuelva a las niñas su derecho a un futuro de libertad y bienestar. Expresó que con estas acciones se busca cumplir la meta de erradicar por completo, para el año 2030, los nacimientos entre niñas de 10 a 14 años y reducirlos al 50 por ciento en adolescentes.

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