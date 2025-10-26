Desde que era adolescente, Xcaret López supo que tenía un sueño que cumplir: enseñar a mujeres de mecánica automotriz; 15 años después, miles de usuarias siguen sus consejos a través de redes sociales y contratan sus cursos personalizados.

“Como mujer, te tienes que esforzar el doble o el triple en ser mucho más estudiosa o en ser mucho más segura de lo que dices para que tu voz se haga valer. Esto no es un tema de roles ni de géneros, es un tema de ser adultos funcionales: de personas que hacemos lo que nos gusta y nos apasiona. A mí me encanta conocer, entender y reparar los autos, y eso no está peleado ni con mi feminidad ni con mi físico ni con nada”, asegura la tecnóloga en mecánica automotriz.

En entrevista con este medio, la creadora de contenido e influencer recuerda que se enamoró de los autos a los 15 años, cuando entró por primera vez a un taller en su preparatoria y sintió que ese era su llamado: los talleres de reparación y el mantenimiento automotriz.

“Me llamaba mucho la atención y dije: ‘aquí tengo que estar’. Mientras más estudiaba, más me gustaba, y siempre fui bien entrona, siempre andaba ahí en el taller buscando la oportunidad para seguir practicando, y la verdad es que mientras más lo practicaba, más conocía, pues más me encantaba”, dice.

Xcaret, conocida como Mamá Mecanic en redes sociales, comenzó en la industria automotriz desde que era joven en un concesionario de la marca Jaguar Land Rover, y en las agencias Chrysler y Volkswagen, aunque su principal sueño siempre fue dar a conocer este mundo a mujeres como ella.

“Cuando terminé la carrera, yo decía: ‘ay, es que por qué no hay más chicas que sepan de esto. Me encantaría enseñarle esto a más mujeres’, y yo en ese momento me imaginé teniendo una escuelita de mecánica para enseñar a las mujeres cuestiones más prácticas y básicas de su vehículo, porque en aquel entonces las redes sociales ni figuraban”, recuerda.

A pesar de que tenía un trabajo estable, Xcaret se dio cuenta de que no era feliz y decidió perseguir ese sueño en el mundo virtual. A un año de recurrir a las redes sociales para hacer tutoriales y videos informativos, la influencer ya acumula más de 900 mil seguidoras en Instagram y un millón 600 mil en la plataforma TikTok.

“Empecé en diciembre del año pasado a subir mi contenido de mecánica y de ahí para acá pues ha sido una locura, jamás me lo hubiera imaginado, y yo sé que esto va a seguir creciendo, gracias a Dios, pero nunca me lo hubiera imaginado, la verdad, todo fue así de rápido y así de bonito”, cuenta.

Aunque su familia y entorno escolar nunca la juzgó por su amor a la mecánica, en el ámbito laboral Xcaret enfrentó críticas y malos comentarios por su género desde que inició, algo con lo que sus compañeros hombres no tenían que lidiar. Frecuentemente cuestionaban sus conocimientos y había una fuerte preferencia hacia ellos.

Al inicio de su carrera, Xcaret trabajaba con marcas como Jaguar Land Rover, Chrysler y Volkswagen. Foto: Especial

“Me topé con gente que la verdad sí me juzgaba o me criticaba; pensaban que no iba a poder, me cuestionaban, me decían que no sabía. Y yo era practicante, era la chalana en pocas palabras. Los comentarios sí eran por ser mujer, porque yo veía a otros compañeros que eran practicantes y a ellos los ponían a hacer más cosas que a mí, el trato era muy diferente”, recuerda.

En un mundo dominado por hombres, la experta enfrentó todos los comentarios con su mejor arma: el conocimiento. Para Xcaret es importante no crear una guerra de sexos, pues piensa que todas las personas pueden ser capaces de lo que sea si se preparan correctamente.

“Yo he venido trabajando desde hace 15 años, estudiando, capacitándome, he tenido mucha experiencia en muchas cosas, entonces son 15 años de trabajo detrás de los videos que ustedes pueden ver. Yo honestamente lo hago con mucho corazón, con mucha pasión. Esto es mi vocación y realmente es a lo que yo vine a este mundo”, asegura.

Para ella, lo más importante es poder transmitir este conocimiento a más mujeres, que se inspiren y que vean que realmente pueden hacer lo que ellas quieran y que no hay limitantes por ser mujer.

A la fecha, muchas de ellas le envían comentarios de que se animaron a conocer sus autos gracias a sus videos. “La verdad es que me emociono mucho. Hay chicas que me dicen: ‘¿sabes qué? Me acabo de meter a estudiar mecánica por ti’. Y siento tan bonito porque qué más quisiera yo que en un futuro no tan lejano hayamos muchas chicas que ejerzamos la mecánica y que esta industria sea un poquito más amigable”, expresa.

En sus masterclasses enseña a las mujeres cómo funciona el auto, cómo actuar en situaciones de emergencia, cómo pasar corriente, cómo escanear un vehículo, las piezas de este y cómo cambiar una llanta, entre otras acciones esenciales para tener y mantener un carro.

“Las chicas llegan con miedo e inseguridad, como que el auto es algo muy ajeno a ellas, y cuando se van se ve ese empoderamiento real; después me han mandado mensajes de que influye hasta en su vida personal. Yo soy de Guadalajara, aquí es donde principalmente los doy [los talleres], pero sí quiero ir a otros lugares y quizás dar por ahí un tourcito, una gira de cursos al menos aquí en México”, finaliza.