¿Qué harías si a la mitad de un viaje se revienta una llanta de tu auto?, ¿cómo reaccionarías si te quedas sin batería? o ¿a quién llamarías si tienes una emergencia? Ante cualquier posible escenario, siempre debes cargar un kit de herramientas.

Si no sabes qué debe contener, en Autopistas te compartimos las recomendaciones de los expertos en seguridad vial.

Los Ángeles Verdes recomiendan cargar con un kit de emergencia para solventar percances en la carretera. Foto: Freepik

¿Por qué llevar un kit de herramientas en un viaje en auto?

De acuerdo con la brigada de servicio para turistas Ángeles Verdes, la mayor parte de los reportes sobre siniestros en la carretera ocurren por fallas en los neumáticos. Aunque las condiciones climatológicas, como las lluvias intensas, también son parte del problema.

Sea la circunstancia que sea, todo conductor debe estar preparado tanto con herramientas como con los números de emergencia a los que pueda llamar en caso de sufrir un accidente.

De igual manera, es importante realizar una revisión mecánica y física del auto previo a un viaje de varias horas. Los aspectos que se deben examinar son: condiciones de las llantas, el aceite del motor, los niveles del anticongelante o líquido refrigerante, el estado de la batería, el sistema de frenos y las luces.

¿Cómo hacer un kit de emergencia para hacer un viaje en auto por carretera?

Para estar preparado ante cualquier eventualidad en un viaje por carretera, los Ángeles Verdes recomiendan cargar en la cajuela las siguientes herramientas y accesorios:

Cables de corriente: Siempre es buena idea portar unos cables pasacorrientes, herramienta clave para cuando la batería falle.

Cinta de aislar: De acuerdo con Bridgestone, es perfecta para realizar reparaciones de emergencia, unir cables e incluso impermeabilizar partes que pudieran quedar expuestas a la lluvia.

Chaleco reflejante: Este accesorio tiene por objetivo hacer visible a la persona que lo porte, especialmente en condiciones de poca luz.

Impermeable: En caso de que haya lluvia, evita que se moje la persona que lo porte y lo ayuda a maniobrar en la intemperie.

Extintor: Según el blog de AutoZone, en caso de emergencia, un extintor puede controlar el fuego y otros cortos circuitos que ocurran.

Gato hidráulico: El básico para cambiar un neumático ponchado.

Triángulo de seguridad: Tiene la función de alertar al resto de conductores que un auto está parado. Además, el Reglamento de Tránsito de la CDMX sanciona con una multa a quien no lo use durante un accidente.

Juego de destornilladores, llaves y pinzas: Necesarios para ajustar las tuercas o piezas del auto que pudieran aflojarse.

Contenedor de al menos 3 litros: En caso de necesitar gasolina, será muy útil para transportarla.

Batería portátil para celular: Indispensable para alimentar de energía a tu dispositivo y buscar a tus contactos de emergencia.

Lámpara o linterna: Por si necesitas hacer reparaciones en la oscuridad.

Agua embotellada: En caso de permanecer un largo tiempo sobre la carretera, recuerda mantenerte hidratado.

Botiquín de primeros auxilios: Si ocurre un accidente, por ejemplo al sufrir una lesión, permite hacer curaciones.

Guantes de seguridad: Finalmente, sirven para maniobrar con seguridad el auto.

De acuerdo con los Ángeles Verdes, la mayoría de emergencias en las carreteras son ocasionadas por fallas en los neumáticos. Foto: Freepik

Una idea de llevar tus herramientas en orden es organizarlas dentro de un contenedor o caja. Y, por último, siempre ten anotado el número de los Ángeles Verdes, que es 078, por si necesitas su ayuda; operan en un horario de 8:00 a 20:00 horas 365 días del año.

