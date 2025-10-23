La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó la búsqueda del “me gusta” de las adolescencias e infancias, así como la necesidad de aprobación y los patrones de belleza que hay en las redes sociales.

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que un grupo de trabajo del Gobierno revisa medidas como el limitar el uso de las redes sociales en las escuelas.

“Todo el tema de la búsqueda del ´me gusta´, la necesidad de aprobación a través de las redes sociales en competencia con otros de usuarios, más muchas otras cosas que tienen que ver con patrones de belleza, con patrones que se han impuesto a lo largo de los años (...).

“Sí tenemos un grupo de trabajo para ver qué medidas pueden ayudar a evitar, y una de ellas puede ser el limitar el uso de los celulares en las escuelas, que se está revisando, pero otra tiene que ver con otras promociones”, dijo al destacar el proyecto “25 para el 25”, que busca entregar 2.5 millones de libros en América Latina.

La Mandataria federal apostó por “el encantamiento” que te provoca leer: “Entonces mucho tiene que ver con la promoción de la lectura, una visión distinta de promoción, no solamente de prohibición, pero sí es un tema relevante que necesitamos trabajar”.

