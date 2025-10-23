Más Información

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

La presidenta criticó la búsqueda del “me gusta” de las adolescencias e infancias, así como la necesidad de aprobación y los patrones de belleza que hay en las .

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de octubre en , Sheinbaum Pardo mencionó que un grupo de trabajo del Gobierno revisa medidas como el limitar el uso de las redes sociales en las escuelas.

“Todo el tema de la búsqueda del ´me gusta´, la necesidad de aprobación a través de las redes sociales en competencia con otros de usuarios, más muchas otras cosas que tienen que ver con patrones de belleza, con patrones que se han impuesto a lo largo de los años (...).

Lee también

“Sí tenemos un grupo de trabajo para ver qué medidas pueden ayudar a evitar, y una de ellas puede ser el limitar el uso de los celulares en las escuelas, que se está revisando, pero otra tiene que ver con otras promociones”, dijo al destacar el proyecto “25 para el 25”, que busca en América Latina.

La Mandataria federal apostó por “el encantamiento” que te provoca leer: “Entonces mucho tiene que ver con la promoción de la lectura, una visión distinta de promoción, no solamente de prohibición, pero sí es un tema relevante que necesitamos trabajar”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]