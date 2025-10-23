Más Información
Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 23 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Sheinbaum anuncia visita a municipios afectados de Veracruz y Puebla
Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que terminando la mañanera visitará los municipios de Poza Rica y Álamos, Veracruz, así como comunidades afectadas en Puebla. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Paco Ignacio Taibo II anuncia 2.5 millones de libros gratis para América Latina
Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), informó que está listo el proyecto “25 para el 25”, con el que se regalarán 2.5 millones de libros “en toda América Latina” para personas de 15 a 30 años de edad. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Empresarios de EU están involucrados en investigaciones por huachicol fiscal: Sheinbaum
La presidenta Sheinbaum Pardo informó que en la Fiscalía General de la República (FGR) hay varias carpetas de investigación en el llamado "huachicol fiscal" en donde se encuentran involucrados empresarios estadounidenses. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Sheinbaum insiste a diputados que “pongan sus reglas” ante caso Cuauhtémoc Blanco y bailongo
La presidenta Sheinbaum Pardo insistió en que en la Cámara de Diputados “pongan sus reglas”, después de que el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, causó indignación por votar mientras jugaba padel. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Confiamos que Julio Berdegué regrese con un acuerdo de reapertura de la frontera para ganado mexicano: Sheinbaum
La Mandataria federal informó que la próxima semana Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura (Sader) se reunirá con su homóloga de Estados Unidos, Brooke Rollins, y confió en que pueda regresar ya con un acuerdo para la reapertura de la frontera del ganado mexicano por casos de gusano barrenador. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
