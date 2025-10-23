La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 23 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum anuncia visita a municipios afectados de Veracruz y Puebla

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que terminando la mañanera visitará los municipios de Poza Rica y Álamos, Veracruz, así como comunidades afectadas en Puebla. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Paco Ignacio Taibo II anuncia 2.5 millones de libros gratis para América Latina

Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), informó que está listo el proyecto “25 para el 25”, con el que se regalarán 2.5 millones de libros “en toda América Latina” para personas de 15 a 30 años de edad. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Empresarios de EU están involucrados en investigaciones por huachicol fiscal: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo informó que en la Fiscalía General de la República (FGR) hay varias carpetas de investigación en el llamado "huachicol fiscal" en donde se encuentran involucrados empresarios estadounidenses. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Sheinbaum insiste a diputados que “pongan sus reglas” ante caso Cuauhtémoc Blanco y bailongo

La presidenta Sheinbaum Pardo insistió en que en la Cámara de Diputados “pongan sus reglas”, después de que el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, causó indignación por votar mientras jugaba padel. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Confiamos que Julio Berdegué regrese con un acuerdo de reapertura de la frontera para ganado mexicano: Sheinbaum