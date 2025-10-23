Más Información

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

Percepción de inseguridad sigue alta entre la población adulta, reporta Inegi

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

La presidenta Pardo brinda su conferencia matutina del 23 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum anuncia visita a municipios afectados de Veracruz y Puebla

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que terminando la mañanera visitará los municipios de Poza Rica y Álamos, Veracruz, así como comunidades afectadas en Puebla. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Paco Ignacio Taibo II anuncia 2.5 millones de libros gratis para América Latina

Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), informó que está listo el proyecto “25 para el 25”, con el que se regalarán 2.5 millones de libros “en toda América Latina” para personas de 15 a 30 años de edad. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Empresarios de EU están involucrados en investigaciones por huachicol fiscal: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo informó que en la Fiscalía General de la República (FGR) hay varias carpetas de investigación en el llamado "huachicol fiscal" en donde se encuentran involucrados empresarios estadounidenses. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Sheinbaum insiste a diputados que “pongan sus reglas” ante caso Cuauhtémoc Blanco y bailongo

La presidenta Sheinbaum Pardo insistió en que en la Cámara de Diputados “pongan sus reglas”, después de que el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, causó indignación por votar mientras jugaba padel. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Confiamos que Julio Berdegué regrese con un acuerdo de reapertura de la frontera para ganado mexicano: Sheinbaum

La Mandataria federal informó que la próxima semana Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura (Sader) se reunirá con su homóloga de Estados Unidos, Brooke Rollins, y confió en que pueda regresar ya con un acuerdo para la reapertura de la frontera del ganado mexicano por casos de gusano barrenador. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
