Más Información
Pemex propone extraer hidrocarburo a través de fracking; ahí tenemos 70 mil millones de barriles: Rodríguez Padilla
VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas
Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional
Este último sábado 25 de octubre, el programa Hoy no Circula aplica para todos los vehículos con holograma 1 terminación de placas par, todos los holograma 2 y foráneos.
Ten en cuenta que los autos con holograma 2 no podrán circular por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ningún sábado del mes.
La restricción para circular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.
Lee también Semovi alista relanzamiento de la aplicación Mi Taxi
Estos autos circulan todos los días
Los autos con holograma cero, doble cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días.
Están exentos de esta medida, los vehículos que porten hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos, escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil.
Lee también VIDEO Así fue el momento exacto de la explosión en restaurante cercano al Monumento a la Revolución
Calendario de verificación 2025
Conoce cuándo debe estar tu auto listo para realizar la verificación con éxito.
Engomado Amarillo | 5 o 6 | julio-agosto
Engomado Rosa | 7 o 8 | agosto-septiembre
Engomado Rojo | 3 o 4 | septiembre-octubre
Engomado Verde | 1 o 2 | octubre-noviembre
Engomado Azul | 9 o 0 | noviembre-diciembre
Lee también Asesinan a tiros a hombre que habría intentado robar a automovilista en colonia Juárez; su cómplice escapó, informa SSC CDMX
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]