El frente frío número 27, que se desplaza sobre el noroeste y norte del país, provocará este miércoles lluvias fuertes, rachas de viento intensas y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en 16 entidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que durante el amanecer se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 grados se prevén en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En regiones serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos se pronostican valores de 0 a 5 grados. Además, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

En su reporte diario, el Servicio pronosticó lluvias puntuales fuertes en regiones de Baja California, Sonora y Chihuahua e intervalos de chubascos en Baja California Sur y Sinaloa, así como chubascos en Guerrero y Oaxaca. Además, lluvias aisladas en Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

El evento estará acompañado por vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, y de 40 a 60 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

También se prevén rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, y de 40 a 60 kilómetros por hora en Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por este motivo, en la costa occidental de la península de Baja California se pronostica oleaje de 1.0 a 2.0 metros.

