El frente frío número 27, que se localiza sobre el noroeste de la República Mexicana, mantendrá este martes rachas de viento fuertes y descenso de temperatura en casi todo el país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte diario, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. También se esperan vientos de 30 a 50 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Estas condiciones son generadas por el sistema frontal número 27, reforzado por una masa de aire frío, las corrientes en chorro polar y subtropical, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y una línea seca sobre Coahuila.

También se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en sierras de Chihuahua y Durango y, de -5 a 0 grados, en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En regiones serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas se pronostican valores de 0 a 5 grados. Además, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California.

Por otra parte, se prevén intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Sonora, Veracruz, en la región de Los Tuxtlas, Chiapas y Quintana Roo.

En contraste, durante la tarde se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Sinaloa, la costa de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. De 30 a 35 grados se esperan en San Luis Potosí, Nayarit, Morelos, el suroeste de Puebla, Oaxaca y el istmo de Chiapas.

mahc/apr