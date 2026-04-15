El pleno de la Cámara de Diputados aprobó 10 dictámenes por consenso y sin discusión, sólo se hizo la presentación de cada documento y la votación. Fueron enviados al Senado de la República con el fin de continuar con su proceso legislativo.

Entre éstos, avalaron por 440 votos a favor el dictamen de la reforma a la Ley General de Salud para convenir que el Registro Nacional de Enfermedades Raras será el instrumento a través del cual la Comisión Nacional de Enfermedades Raras recopilará la datos alusivos.

Además, se definen sus objetivos, entre ellos: facilitar el acceso a la información de las enfermedades raras para pacientes y familias; contar con la información actualizada sobre las enfermedades raras; permitir a los pacientes participar en investigaciones e innovación científica; y ofrecer información dirigida a profesionales de la salud, destinada a la creación de protocolos, normas y lineamientos internos para un mejor manejo de las enfermedades raras.

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También delimita que las enfermedades raras son aquellas que afectan a un número reducido de personas en comparación con la población general, se presentan en menos de cinco personas por cada 10 mil habitantes y su principal característica es que son padecimientos crónicos, complejos y pueden estar originadas por un trastorno genético.

Ley General de Sociedades Cooperativas

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 442 votos a favor, el dictamen de la reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas, en materia de fomento de la cultura organizacional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Establece que en las sociedades cooperativas de consumidores y productores se procurará fomentar la cultura organizacional de los pueblos indígenas y afromexicanos, respetando siempre sus usos y costumbres.

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Por 440 votos a favor, los diputados aprobaron el dictamen de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para definir que los trabajadores del campo son las personas físicas que llevan a cabo labores dirigidas a la obtención de alimentos o productos primarios a través de la realización de diferentes tareas pesqueras, siempre que éstas no sean sometidas a algún tipo de proceso industrial y en tanto se desarrollen en ámbitos rurales.

Lactancia

Avalaron, por 437 a votos a favor, el dictamen de la reforma a Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que los trabajadores, durante el período de lactancia, puedan decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para efectuar la extracción manual de leche, en un espacio adecuado, digno, privado, higiénico y accesible que designe la institución o dependencia.

Aprobaron, por 435 votos a favor, reformar la Ley de Aviación Civil para establecer que los pasajeros y tripulantes en vuelos nacionales acompañadas o no por un infante, podrán transportar leche materna, en cantidades mayores a los 100 ml.

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También avalaron el dictamen para declarar el 27 de octubre de cada año, como el “Día Nacional del Xoloitzcuintle”, por 433 votos a favor.

Otro dictamen aprobado por 434 votos a favor, para reformar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, establece que la Bandera Nacional deberá izarse a toda asta el 25 de mayo en conmemoración del Aniversario del nacimiento de Rosario Castellanos Figueroa, en 1925.

En otro dictamen aprobado, por 417 votos a favor, se establece el 17 de mayo de cada año como “Día de los productores de nuez”.

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