Más Información

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Tras la violencia que se registró en distintos estados por el operativo contra que resultó en su abatimiento en Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el en el Zócalo muestra que “la gente está bien”.

En su conferencia mañanera de este lunes 2 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que “el momento muy complejo” se registró el día el , y después se fue recuperando la tranquilidad.

La Mandataria federal también lamentó la muerte de elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en este operativo, además que reconoció que fueron de los estados más afectados.

Lee también

“Nuestro objetivo es de la gente y en eso vamos trabajando”, declaró.

“El reconocimiento a las Fuerzas Armadas es muy importante porque son los que ponen la vida en riesgo en una situación como esta. Y lo que buscamos siempre es la paz”, declaró.

Aseguró que si se da una acción como la que se realizó en el , “se atiende de acuerdo a la ley, al uso racional de la fuerza”: “El objetivo siempre es la búsqueda de la paz, no es la construcción de la guerra”.

Reiteró que su gobierno nunca se va a separar de la gente y “responderle al pueblo es lo más importante”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]