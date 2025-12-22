Jacobo Reyes León alias El Lic o Yaicob —supuesto líder de una banda delincuencial y señalado por los probables delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de armas de fuego e hidrocarburos, y quien está relacionado con el copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú— ya había sido detenido en flagrancia el 22 febrero de 2025, pero fue puesto en libertad porque no se tuvo por legal la detención, sin precisar detalles.

En una solicitud de orden de cateo, a la cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, se detalla que en esa ocasión fue capturado por su probable participación en la comisión de delitos contra la salud y de los contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El 24 de enero de 2025 se inicia la carpeta de Investigación FED/FEMDO/FEITATA-QRO/0000082/2025 contra quien resulte responsable, derivado de una denuncia anónima donde hacen del conocimiento que hay un grupo de personas dedicadas al tráfico de armas e hidrocarburo que almacenan y distribuyen en diversos lugares. Esto a un costo menor a lo establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que la organización delictiva tiene presencia en Querétaro.

El expediente destaca que el 22 de febrero de 2025 se ejecuta la orden de cateo número 407/2025-I, otorgada por el Juez Segundo de Control adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México.

“En el inmueble ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, colonia San Felipe de Jesús... donde se detuvo en flagrancia a Jacobo Reyes León…. por lo que resulta necesario iniciar una carpeta de investigación diversa, a efecto de que dentro de la misma se conozca únicamente respecto de la detención en flagrancia del imputado”, se indica.

Al momento de la captura de Reyes León, quien fue candidato del entonces PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México, le hallaron indicios y documentación.

“Un cargador con seis elementos balísticos, un artefacto configurado como arma larga, un cargador con 10 elementos balísticos, tabletas azules con la leyenda M30, se precisa que, durante la audiencia inicial, no se tuvo por legal la detención, y quedó en libertad”, subraya el expediente.

El 15 de noviembre de 2025 se giró en la causa penal 495/2025, respecto de nueve personas, entre ellas Yaicob, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.

Un informe policial del 8 de diciembre de este año refiere que el 7 de diciembre, aproximadamente a las 12:35 horas, a bordo de un vehículo oficial no balizado, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se apersonaron en la alcaldía Gustavo A. Madero, colonia San Felipe de Jesús, con la finalidad de realizar una inspección al inmueble.

Los uniformados observaron que el acceso del inmueble, específicamente el portón, ya no tenía el sello de aseguramiento, asimismo, la puerta de acceso peatonal ya no contaba con cadena y candado de seguridad, que habían sido colocados el 22 de febrero de 2025 tras la ejecución de la orden de cateo.

El 8 de diciembre de este año, a las 18:49 horas y a una distancia aproximada de 50 metros, los efectivos observaron que los tripulantes de un vehículo en seguimiento descendieron e ingresaron a un inmueble en la colonia Vasco de Quiroga, alcaldía Gustavo A. Madero.

Un oficial de la SSPC se acercó a un sujeto para recabar pruebas sobre el domicilio solicitando realizar una entrevista con la finalidad de generar información que pudiera resultar relevante.

Por lo que al explicarle al entrevistado que la información proporcionada quedaría asentada en un formato de entrevista, accedió, no así a firmar el formato.

“Al preguntarle si conocía a las personas de nombre Jacobo Reyes León y Jeny Guzmán Cintora, y si tenía conocimiento del departamento en donde habitan, el entrevistado señaló: ‘oficial, por favor, le suplico respeto a mi persona, ellos no pueden saber quién les dio información, porque ese señor me quita la vida… Apenas vi en las noticias que el señor Jacobo Reyes trae un problemón y fuerte. Lo están relacionando con un empresario de nombre Raúl Rocha… Pero la verdad sí es bastante pesado y peligroso ese Jacobo, él vive aquí adentro en el edificio, ya tenía rato que no lo veíamos, se había ido, pero a raíz de su problema regresó’”, hace mención la solicitud de cateo.

El entrevistado agrega que el departamento está rodeado de cámaras: “Esta con su esposa Jeny… Pero de verdad por favor que no sepan que les dije esto, porque aquí viven muchos familiares de ellos y me puede pasar algo. Siempre trae gorra el señor Jacobo”.

En el informe se enfatiza que existen indicios o datos que hacen presumir que en este inmueble probablemente se localizaba Yaicob, quien tiene relación con la causa penal 495/2025 por su probable participación en la comisión de los delitos de delincuencia organizada.

El pasado 16 de diciembre, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) detuvo a Yaicob en sus instalaciones, ubicadas en Reforma 75; fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, y posteriormente vinculado a proceso.