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Jesús Adrián Cruz fue diagnosticado con un en la pierna derecha a los 14 años. Cuatro años después tuvo una amputación derivada de una infección causada tras una endoprótesis que rechazó su cuerpo.

“Desde ahí ya no tuve cáncer, desde ahí ya no tuve pierna, pero mi vida continuó”, dice Jesús, quien hoy en día es deportista en varias disciplinas.

Jesús Adrián Cruz (centro) entrena y juega futbol en una cancha ubicada bajo un puente vehicular en la alcaldía Iztapalapa. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL
Jesús Adrián Cruz (centro) entrena y juega futbol en una cancha ubicada bajo un puente vehicular en la alcaldía Iztapalapa. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Actualmente dirige un proyecto llamado para darle motivación a personas que —asegura Jesús— hacen cosas inimaginables.

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“Hay abogados ciegos, hay empresarios ciegos, hay artistas que tienen varias amputaciones, hay personas que a pesar de las circunstancias están saliendo adelante, que a pesar de que no hay apoyo de ninguna institución o de alguna fundación, están rompiendo las barreras”.

De lunes a viernes, en unas pequeñas canchas de futbol ubicadas bajo un puente vehicular cerca de la estación Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa, y a pesar de las adversidades de movilidad, Jesús entrena a personas amputadas pertenecientes a varias alcaldías de la Ciudad de México.

Jesús señala que durante el entrenamiento no ven su discapacidad, sólo sus ganas de salir adelante. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL
Jesús señala que durante el entrenamiento no ven su discapacidad, sólo sus ganas de salir adelante. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

A diario practican unas seis personas, entre ellas El Killah, un joven amputado de ambas piernas al nacer; Marvin, quien perdió la pierna luego de problemas en la cadera; Jonathan, quien sufrió un accidente automovilístico, y Arturo, quien en un accidente de moto fue amputado desde arriba de la rodilla.

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“Somos poquitos los integrantes que estamos, pero lo más interesante es que ahí no vemos la discapacidad, sino que vamos a entrenar, a compartir, pues, algunos ejemplos, algunas rutinas, algunos tips (...) y sobre todo compartir historias”, menciona Jesús respecto al grupo.

Por su pasión al futbol, se esfuerzan a diario practicando este deporte ante las adversidades. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL
Por su pasión al futbol, se esfuerzan a diario practicando este deporte ante las adversidades. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Se dice orgulloso de poder aportar, con beneficios, a varias personas que pasan por una situación similar.

Afirma que el deporte es la mejor cura para seguir, para echarle ganas ante las adversidades.

“Creo que nadie es más, creo que nadie es menos, somos seres humanos y compartimos los mismos gustos, disgustos y errores. Sin embargo, sí me siento a gusto de poder aportar algo hacia la sociedad que está pasando por lo mismo que yo”, reflexiona Jesús.

En la improvisada cancha se dan cita varias personas de distintas alcaldías con la mentalidad de seguir adelante. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL
En la improvisada cancha se dan cita varias personas de distintas alcaldías con la mentalidad de seguir adelante. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

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