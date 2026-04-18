Jóvenes de Somos Impacto exigieron la renuncia de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al grito de “¡Rosario Piedra, renuncia!” y “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, al acusar abandono y traición frente a la crisis de más de 130 mil personas desaparecidas en México.

Durante una protesta en la sede de dicho organismo dirigido por Piedra, los manifestantes señalaron que la CNDH ha dejado de acompañar a víctimas y familiares y, por el contrario, actúa en defensa del Estado. “La CNDH encabezada hoy por Rosario Piedra no acompaña a las víctimas, las invisibiliza descalificando a la ONU, rechazando el comunicado y la alerta del Comité contra la Desaparición Forzada, y protegiendo al Estado en lugar de confrontarlo”, afirmó Daniel Hernández Trejo, integrante de Somos México.

La movilización se realizó frente al Centro de Derechos Humanos “Rosario Ibarra de Piedra”, donde colocaron una manta con la exigencia de renuncia y montaron una intervención simbólica con montones de tierra, zapatos y prendas de vestir para representar la ausencia y el dolor de las familias buscadoras.

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Hernández Trejo sostuvo que la crisis de desapariciones es “generalizada y documentada” y no una percepción. “Más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas son cifras oficiales, no un discurso. Los hechos están ahí y son imposibles de negar”, dijo.

El vocero también refutó la postura de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que el fenómeno pertenece al pasado. “La desaparición forzada de personas no es un asunto del pasado. Es un problema del presente y que este régimen ha agravado”, aseguró.

En este sentido, indicó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron más de 54 mil desapariciones, cifra que —afirmó— supera a la de administraciones anteriores en conjunto. Además, en el primer año del actual gobierno desaparecen en promedio 40 personas al día.

Manifestación contra Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Foto: Especial

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“Negar la crisis no la desaparece. Cerrar las puertas a la ONU no cierra las heridas del país. Eso no es defensa de la soberanía como lo quieren vender, es negar la gravedad del dolor de miles de familias”, enfatizó Hernández Trejo.

Los jóvenes citaron casos recientes con el objetivo de evidenciar la vigencia del problema, como hallazgos de restos humanos en Jalisco y en la zona de Tláhuac y Chalco, en el Valle de México. “No son hechos aislados ni del pasado, son pruebas de una violencia sistemática que ocurre ante la mirada de las autoridades”, apuntó.

Asimismo, criticaron el rechazo del gobierno federal y de la CNDH a los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Hoy la CNDH ya no es vanguardia en la defensa de las víctimas; se ha convertido en una institución cooptada que funciona como defensoría del poder”, acusó.

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La protesta se hizo antes de la visita a México de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en medio de la controversia por las críticas internacionales ante la crisis de desapariciones en el país.

Con consignas y una intervención simbólica, los integrantes de Somos Impacto insistieron en que el Estado debe reconocer la dimensión de la crisis y garantizar verdad y justicia para las víctimas.

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