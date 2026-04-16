Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, hizo un enlace a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para poner en marcha un acelerador lineal para brindar atención a personas con cáncer.

Desde el centro estatal de oncología, Durazo admitió que había limitaciones en equipamiento y respuesta, pero se puso en funcionamiento este acelerador lineal con “la tecnología más avanzada”.

“Nos va a dar capacidad para duplicar, llevar a 22 mil el número de sesiones de terapia y se reduce el tiempo de espera de seis meses a uno”, explicó. “Se gana una extraordinaria oportunidad de atender de mejor manera a los pacientes que padezcan cáncer”, dijo el mandatario sonorense.

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Destacó que el servicio es totalmente gratuito y tuvo una inversión de 80 millones de pesos.

Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS-Bienestar, destacó que es el equipo más avanzado en la región noreste del país para garantizar la atención a las personas en “tiempos explícitos” y con gratuidad.

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