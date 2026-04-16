Más Información

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena; se despide de la Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena; se despide de la Secretaría de las Mujeres

Cruje la alianza oficialista de cara a la elección de 2027

Cruje la alianza oficialista de cara a la elección de 2027

Fiscalía de Tamaulipas dio contratos a empresa sancionada por EU; destina 1 millón 200 mil pesos a módulos LED y pantalla

Fiscalía de Tamaulipas dio contratos a empresa sancionada por EU; destina 1 millón 200 mil pesos a módulos LED y pantalla

Diputado del PT alista iniciativa para prohibir fracking y minería en cielo abierto; Monreal respalda uso de técnica

Diputado del PT alista iniciativa para prohibir fracking y minería en cielo abierto; Monreal respalda uso de técnica

Fiscalía del Edomex inicia investigación por posible maltrato animal en Tecámac; exalcaldesa reconoce orden de sacrificar a 10 mil perros

Fiscalía del Edomex inicia investigación por posible maltrato animal en Tecámac; exalcaldesa reconoce orden de sacrificar a 10 mil perros

Sheinbaum reacciona a aspiraciones de Félix Salgado y Andrea Chávez para 2027; tienen que renunciar si quieren ser candidatos, reitera

Sheinbaum reacciona a aspiraciones de Félix Salgado y Andrea Chávez para 2027; tienen que renunciar si quieren ser candidatos, reitera

Alfonso Durazo, gobernador de , hizo un enlace a la conferencia mañanera de la presidenta para poner en marcha un acelerador lineal para brindar atención a personas con cáncer.

Desde el centro estatal de oncología, Durazo admitió que había limitaciones en equipamiento y respuesta, pero se puso en funcionamiento este acelerador lineal con “la más avanzada”.

“Nos va a dar capacidad para duplicar, llevar a 22 mil el número de sesiones de terapia y se reduce el tiempo de espera de seis meses a uno”, explicó. “Se gana una extraordinaria oportunidad de atender de mejor manera a los pacientes que padezcan cáncer”, dijo el mandatario sonorense.

Lee también

Destacó que el servicio es totalmente gratuito y tuvo una inversión de 80 millones de pesos.

Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS-Bienestar, destacó que es el equipo más avanzado en la región noreste del país para garantizar la atención a las personas en “tiempos explícitos” y con gratuidad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]