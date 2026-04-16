“Lo logré”, expresó Mauricio García Muela, actor reconocido por telenovelas como Corona de lágrimas y Vivir de amor, en un video publicado en redes sociales en el que anunció que concluyó su tratamiento contra el cáncer testicular.

Muela había dado a conocer su diagnóstico el pasado 22 de febrero, a tan solo unos días de cumplir 43 años, una noticia que, según compartió entonces, cambió por completo su vida. Ahora, el actor se dijo emocionado por haber terminado sus quimioterapias.

“Estoy que no me la creo. Fueron 70 días de tratamiento, 21 quimioterapias, bajé 10 kilos, se me fue todo el pelo”, señaló, visiblemente conmovido y agradecido por seguir de pie.

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El siguiente paso en su proceso será someterse a nuevos estudios en los próximos días para confirmar su evolución. “Solo queda ver que los niveles tumorales ya están en rango, que así va a ser, estoy seguro, confío en eso. Y en unas cinco o seis semanas hacerme un PET scan para ver que todo esté limpio y entrar en remisión”, explicó.

El cáncer testicular, aunque no es de los más comunes, puede presentarse a cualquier edad, aunque es más frecuente entre los 15 y 45 años. De acuerdo con la Mayo Clinic, suele ser altamente tratable, aunque el pronóstico depende del tipo de cáncer y de qué tanto se haya diseminado.

El actor también compartió el aprendizaje que le dejó esta experiencia y destacó la importancia del amor y la empatía durante el proceso. “Es demasiado valioso. Esta es una enfermedad de mucho amor”, expresó.

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Asimismo, agradeció a quienes lo acompañaron durante sus 21 quimioterapias, al equipo médico y a las personas que lo mantuvieron en sus pensamientos. “Gracias, gracias, gracias”, reiteró en varias ocasiones, sin dejar de mencionar a su familia.

Un diagnóstico oportuno y los retos del proceso

García Muela había compartido previamente que, pese a la gravedad de la enfermedad, su caso fue detectado a tiempo. “Escuchar mi cuerpo hizo la diferencia, pero escucharlo de verdad. A veces el cuerpo susurra antes de gritar, y hay que atenderlo con honestidad. Hoy la medicina hace su parte, yo hago la mía y el amor en todas sus manifestaciones hace el resto”, escribió.

Durante su tratamiento, el actor también habló abiertamente sobre los cambios físicos y emocionales que enfrentó. Relató que, debido a las quimioterapias, podía pasar de momentos de alegría al ver a sus hijas jugar a episodios de enojo o llanto repentino.

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Uno de los momentos más emotivos fue cuando decidió raparse, acompañado de sus hijas, quienes jugaban a su alrededor mientras su esposa lo apoyaba.

“Con esa actitud y familia ya estás del otro lado”, escribió una seguidora, que destacó la importancia del apoyo familiar en momentos tan complejos.