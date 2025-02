El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, "se excedió" en el enfrentamiento verbal entre ellos en el Despacho Oval.

"Quiero un alto el fuego ahora", declaró a los periodistas al partir de la Casa Blanca rumbo a su mansión de Florida. “Zelensky dice que quiere ¡Volver ahora mismo! Pero no puedo hacerlo”, dijo Trump.

La cita en la Casa Blanca contemplaba dos comparecencias públicas. Una primera al inicio del encuentro en el Despacho Oval y una conferencia de prensa conjunta tras su reunión y el almuerzo, pero la agenda se acortó después de que Trump le recriminara haberle faltado el respeto al país y considerara que no está listo para la paz.

Los últimos 10 minutos del encuentro, que duró casi 45, se convirtieron en un tenso intercambio entre Trump, el vicepresidente JD Vance y Zelensky, quien había instado a mirar con escepticismo el compromiso de Rusia con la diplomacia, citando los años de compromisos incumplidos de Moscú en el escenario global.

Todo comenzó cuando Vance le dijo a Zelensky: “Señor presidente, con todo respeto, creo que es una falta de respeto venir al Despacho Oval a tratar de litigar esto frente a los medios estadounidenses”.

Zelensky intentó objetar, lo que llevó a Trump a alzar la voz y decir: “Está jugando con las vidas de millones de personas”.

“Está jugando con la Tercera Guerra Mundial, y lo que hace es muy irrespetuoso para el país, este país que le ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dice que debería haberlo hecho”, dijo Trump. “Su país está en graves problemas”, indicó a Zelensky, que respondió: “Lo sé, lo sé”.

Trump añadió: “Si no me alineara con ambos [bandos[ nunca habría un acuerdo (...) No estoy alineado con Putin, no estoy alineado con nadie. Estoy alineado con Estados Unidos”, agregó. Trump afirmó que Zelensky siente un “tremendo odio” hacia Putin, a lo que añadió que “el otro lado” tampoco está “exactamente enamorado” de él.

Zelensky, Trump y Vance protagonizan discusión en el Despacho Oval de la Casa Blanca. (28/02/25) Foto: AFP

“Quieren que sea duro, puedo ser más duro que cualquier ser humano que hayan visto jamás... pero nunca van a llegar a un acuerdo de esa manera”, sentenció.

Era la primera vez que Zelensky llegaba a Washington desde que el líder republicano volvió al poder el 20 de enero. El presidente ucraniano también había destacado a EU que tener un océano de por medio entre su país y Rusia no les libraba de verse afectados por unos problemas que, en el futuro, dijo que Washington también iba a sentir.

“Estamos tratando de solucionar un problema. No nos digas lo que vamos a sentir. No estás en posición de dictarnos lo que vamos a sentir”, contestó un Trump en un tono cada vez más alto y enojado, dejándole claro que no tiene las “cartas” adecuadas para negociar.

Zelensky se fue de la Casa Blanca sin firmar un pacto económico.

