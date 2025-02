Zelensky rechazó acuerdo con EU sobre recursos mineros; no incluye “garantías de seguridad” para Ucrania, afirma

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció que bloqueó un acuerdo propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para dar acceso a Estados Unidos a los recursos mineros estratégicos, ya que afirmó que éste no incluye "garantías de seguridad" para su país.

"No autoricé los ministros a firmar el acuerdo porque no está listo. En mi opinión, no nos protege", declaró Zelensky a la prensa durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. El mandatario ucraniano agregó que el acuerdo debe "estar vinculado a garantías de seguridad".

