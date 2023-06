Payton Washington, porrista de 18 años de Texas, quien recibió un disparo y resultó gravemente herida después de que una amiga se subiera por accidente a un auto equivocado en abril, dice que ni siquiera vio al tirador y trató de mantener a sus amigas tranquilas, incluso cuando estaba sangrando.

Después de la medianoche del 18 de abril, Washington y tres de sus compañeras de equipo de Woodlands Elite Cheer Company terminaron la práctica y estaban en el estacionamiento de HEB en Elgin, Texas.

Heather Roth, una de sus amigas, entró accidentalmente en un automóvil que pensó que era suyo antes de notar a un hombre en el asiento del pasajero y salir rápidamente. Ese sujeto, identificado por la policía como Pedro Tello Rodríguez Jr., de 25 años, se acercó al vehículo en el que estaban las jóvenes y abrió fuego.

Roth, quien luego habló en Instagram Live después del incidente, dijo que salió del auto y regresó al vehículo de su amiga donde estaban sentadas las otras tres porristas, incluida Washington. Según las autoridades, Rodríguez supuestamente se acercó al vehículo con las porristas, y cuando Roth bajó la ventanilla para disculparse, Rodríguez abrió fuego contra ellas, hiriendo a Roth y disparando a Washington tres veces.

“En realidad estaba enviando mensajes de texto y comiendo Twizzlers”, recordó Washington en una entrevista transmitida el viernes por la mañana en "Good Morning America" cuando comenzó el tiroteo. “Honestamente, no lo vi”, indicó NBC News.

“Escuché de fondo lo que estaba sucediendo, pero no pensé que iba a ser tan importante como lo fue".

Después de escuchar el primer disparo, "se volvió de inmediato".

“No sabía de dónde venía ni nada, pero como era tan fuerte que me zumbaban los oídos, supe que debía darme la vuelta y hacer algo”, recordó.

Lee también Dron operado por inteligencia artificial se rebela y mata a operador "humano"

"Me costaba respirar"

Las jóvenes se alejaron rápidamente de la escena en su automóvil y Washington se dio cuenta de que estaba luchando por respirar.

"Estábamos tratando de escapar lo más rápido que pudimos. Todas las otras chicas estaban gritando. Realmente me estaba diciendo a mí misma que no respire. Me costaba respirar debido a mi diafragma”, explicó.

A pesar de su lesión, su atención se centró en mantener la calma de sus amigas.

“Estaba tratando de mantenerme lo más calmada posible para las otras personas en el automóvil. Me di cuenta de lo tristes y asustados que estaban. Cuanto más tranquilo estés, tu cuerpo también se mantendrá en calma”, dijo. “Por supuesto que daba miedo, pero no iba a actuar como si estuviera asustada”.

Fue entonces cuando notó sangre en el asiento del pasajero, pero no podía decir dónde estaban sus heridas debido a la adrenalina. Cuando se detuvieron, empezó a vomitar: "Estaba vomitando sangre y estaba como... eso no es normal. Entonces fue cuando supe que algo estaba mal en algún lugar”, dijo.

Fue trasladada en avión a la UCI, en Austin, en estado crítico: “Mi bazo estaba destrozado. Mi estómago tenía dos agujeros. Y mi diafragma tenía dos agujeros. Y luego tuvieron que extirpar un lóbulo de mi páncreas. Tenía 32 grapas”, dijo Washington.

Roth fue rozada por una bala y las otras dos chicas en el auto no sufrieron heridas físicas.

"Tuvo una voluntad innegable de no conformarse con nada"

Washington, una campeona de porristas, estaba decidida a recuperar su fuerza, pero no fue una tarea fácil.

"Fue dificil. Lastimarse para caminar o estar de pie es realmente extraño cuando una semana antes estabas haciendo un montón de volteretas, corriendo la pista y saltando de longitud", dijo a ABC News.

Su padre, Kelan Washington, le dijo antes a NBC News que su hija era fuerte y tenía una “voluntad innegable de no conformarse con nada”.

El sospechoso Rodríguez Jr. fue acusado de conducta mortal, un delito grave de tercer grado, dijo la policía de Elgin en ese momento. Según los registros de la cárcel en línea, fue liberado el 12 de mayo con una fianza de 100 mil dólares.

Su abogado, Charlie Baird dijo en un comunicado que Rodríguez trabajaba en HEB y fue víctima de un robo en un automóvil en el pasado. Se sobresaltó cuando una de las jóvenes porristas entró en su auto y pensó que lo iban a robar, dijo Baird.

Su fianza se redujo de 500 mil dólares a 100 mil dólares después de una audiencia "donde el juez escuchó evidencia sobre las circunstancias de este incidente y se enteró de los vínculos de Pedro con la comunidad y su falta de antecedentes penales", dijo Baird.

“Pedro le desea a la Sra. Washington una recuperación completa y rápida”. Washington dijo que no está enfocada en el tirador.

“Él hizo lo que hizo y voy a tratar de superarlo. No tiene sentido que realmente piense en lo que hizo”, dijo Washington. En cambio, quiere que su historia sea un mensaje de esperanza para los demás.

Sólo cinco semanas después del tiroteo, Washington se unió a sus amigos en la graduación. Ella dijo que está comprometida a recuperar su vida.

Lee también Salió a trabajar y al regresar descubrió que su casera organizó un velorio en su departamento