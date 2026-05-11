El sábado se registró un choque entre un automóvil y una motocicleta, la cual terminó suspendida en un semáforo en Vancouver, Canadá; según medios locales el motorista fue trasladado a un hospital por heridas de gravedad, mientras que el conductor del otro vehículo resultó ileso.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Delta, como resultado de la colisión, "la motocicleta quedó suspendida de un semáforo sobre la intersección". Informaron que el equipo en turno trabajó en atender al paciente (el motorista), la seguridad en la escena y, posteriormente, la retirada segura de la motocicleta del semáforo.

El accidente tuvo lugar en Scott Road, en la 71st Avenue. El video de una cámara de vigilancia muestra a la moto rumbo al sur cuando choca contra el coche que giraba a la izquierda hacia el Scottsdale Centre.

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En Delta, Canadá chocaron un motociclista y un vehículo, provocando que la moto quedara colgada del semáforo. Foto: Departamento de bomberos de Delta

En el vídeo se aprecia cuando el conductor de la moto aterriza lejos de la intersección, y su vehículo da vueltas en el aire antes de aterrizar sobre el brazo metálico que sostiene el semáforo.

En una publicación de Facebook, el Departamento de Bomberos hizo un llamado a reducir la velocidad, mantenerse alerta y practicar la seguridad vial en todo momento, como recordatorio. Agradeció a la Policía de Delta y a todos los equipos que respondieron al accidente.

VIDEO: Chocan un vehículo y un motociclista en la Columbia Británica, Canadá; la motocicleta quedó colgada del semáforohttps://t.co/nBkCIneFzk#VIDEO: Sarbraj Singh Kahlon via Storyful pic.twitter.com/ymksx3LwHC — El Universal (@El_Universal_Mx) May 11, 2026

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