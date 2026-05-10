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Mérida, Yucatán.- Tres fue el saldo de un impresionante accidente de tránsito, que se registró la madrugada de este domingo en el kilómetro 32 del arroyo exterior del Periférico de Mérida.

Los primeros reportes indican que en el percance estuvo involucrado un automóvil Volkswagen Jetta color negro, con placas de Yucatán, conducido por Sergio E., quien evitó el retén donde se ubica el alcoholímetro ya que se encontraba en estado de ebriedad.

En la huida, el conductor perdió el control por lo que se impactó contra el muro de contención metálico y, como consecuencia, el automóvil derribó aproximadamente tres metros de la estructura metálica y posteriormente cayó del puente desde una altura aproximada de cinco metros.

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Tras el accidente, el conductor logró salir del vehículo con apoyo de los pasajeros, identificados como: Ricardo S. P., de 23 años de edad, con domicilio en Cancún, quien se encontraba en estado de ebriedad y presentó probable fractura de la pirámide nasal y contusión en el ojo izquierdo.

Emiliano M. Z., de 20 años de edad, también con domicilio en Cancún, quien no presentó lesiones visibles.

Ambos pasajeros fueron valorados por paramédicos, quienes determinaron que requerían traslado hospitalario; sin embargo, se negaron a ser trasladados.

Por su parte, el conductor presentó sangrado en el rostro y una herida en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia y consciente al Hospital O’Horán” para su atención médica. Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias y el peritaje del accidente.

rmlgv

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