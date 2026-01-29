Venezuela aprueba reforma petrolera afín a EU; pretende atraer inversión privada

El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves la reforma a la ley petrolera que abre la industria completamente a empresas privadas, a medida que Estados Unidos busca volver a operar en el país tras derrocar a Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional aprobó los artículos del texto. Más tarde, Delcy Rodríguez, presidenta encargada, firmó la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Rodríguez calificó de "salto histórico" la nueva legislación, además, confirmó la llamada con Donald Trump, mandatario estadounidense, y dijo que están dando pasos importantes.

"Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos", celebró antes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada.

EU flexibiliza sanciones contra sector petrolero venezolano

Más tarde, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció una flexibilización de las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela.

Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA y sus asociados, siempre y cuando cualquier contrato esté sometido "a la jurisdicción de Estados Unidos", según el comunicado del Tesoro.

Los pagos deberán depositarse en las cuentas bajo control estadounidense.

