Venezuela aprueba reforma petrolera afín a EU; pretende atraer inversión privada

Más Información
Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas
Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo
Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR
Concluye periodo de Vania Pérez como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción; “fuimos incómodos”, asegura
Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo
FGR investiga asalto a equipo de producción de la Segob por grupo armado en San Luis Potosí; recuperan cámaras
VIDEO: Nueva grabación muestra altercado entre ICE y Alex Pretti días antes de su muerte; agentes lo sometieron en Minneapolis
El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves la reforma a la ley petrolera que abre la industria completamente a empresas privadas, a medida que Estados Unidos busca volver a operar en el país tras derrocar a Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional aprobó los artículos del texto. Más tarde, Delcy Rodríguez, presidenta encargada, firmó la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Rodríguez calificó de "salto histórico" la nueva legislación, además, confirmó la llamada con Donald Trump, mandatario estadounidense, y dijo que están dando pasos importantes.
Lee también Embajadas y empresas en Cuba revisan planes de evacuación ante la presión de EU; "es nuestra responsabilidad preparar escenarios"
"Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos", celebró antes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada.
EU flexibiliza sanciones contra sector petrolero venezolano
Más tarde, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció una flexibilización de las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela.
Lee también Diosdado Cabello defiende a Maduro; critica a quienes piden libertad selectiva de presos
Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA y sus asociados, siempre y cuando cualquier contrato esté sometido "a la jurisdicción de Estados Unidos", según el comunicado del Tesoro.
Los pagos deberán depositarse en las cuentas bajo control estadounidense.
American Airlines será la primera aerolínea de EU en reanudar vuelos a Venezuela; espera visto bueno de Trump
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]