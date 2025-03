Unión Europea expresa solidaridad con México ante aranceles de Trump; pide a EU reconsiderar planteamiento

Bruselas. La Comisión Europea expresó su solidaridad con el gobierno de México ante la decisión unilateral de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a las exportaciones nacionales.

“La Unión Europea lamenta profundamente la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones procedentes de México y Canadá”, dijo a EL UNIVERSAL Olof Gill, portavoz responsable de la cartera de comercio de la Comisión Europea.

“Pedimos a Estados Unidos que reconsidere este planteamiento y trabaje por una solución basada en la cooperación y en normas en beneficio de todas las partes”.

Gill asegura que los aranceles impuestos a los socios del bloque norteamericano, implican el riesgo de perturbar el comercio mundial, perjudicar a socios económicos clave y crear una incertidumbre innecesaria, en un momento en que la cooperación internacional es más crucial que nunca.

“Consideramos que estos aranceles son una amenaza para las cadenas de suministro profundamente integradas, los flujos de inversión y la estabilidad económica en ambos lados del Atlántico”.

“La UE se opone firmemente a las medidas proteccionistas que socavan un comercio abierto y justo”, subrayó.

La Unión Europea y México han renovado su acuerdo comercial, vigente desde 2000, para adaptarlo a los retos y oportunidades del siglo XXI. (17/01/25) Foto: iStock

México y Canadá, aliados y socios de la Unión Europea

Resalta que México y Canadá no solo son estrechos aliados de la Unión Europea, también socios económicos vitales con los que se tienen relaciones basadas en acuerdos de libre comercio.

Con México, el marco institucional con la UE se remontan al acuerdo en vigor desde 2000. Los lazos están en fase de modernización, a la espera de la firma y ratificación del acuerdo concluido el 17 de enero.

La Agencia Europea de Estadísticas (Eurostat), sostiene que el comercio bilateral prácticamente se duplicó entre 2014 y 2024, pasando de 43.7 mil millones de euros a 82.3 mil millones.

El superávit favorable a los europeos, durante el mismo periodo, creció de 10.7 mil millones de euros a 23.9 mil millones. El grueso del comercio consiste en maquinaria y vehículos, seguido por el rubro de otros productos manufacturados y químicos.

Trump amenaza también con imponer aranceles del 25% a las importaciones de la UE. Foto: AP

Trump amaga con imponer aranceles de 25% a la UE

Trump amenaza también con imponer aranceles del 25% a las importaciones de la UE, a pesar de las advertencias sobre los impactos que la medida tendrá en el crecimiento y la inflación.

En el Reino Unido también se sigue de cerca la guerra comercial declarada por Trump a México y Canadá.

En la Cámara de los Lores, la Subsecretaria Parlamentaria del Departamento de Empresa y Comercio del Gobierno laborista, Margaret Beryl Jones, fue la encargada de responder el martes los cuestionamientos de los legisladores británicos sobre la cuestión.

“Hemos tomado nota del anuncio del presidente Trump de imponer aranceles a Canadá y México. Eso es competencia de la Administración estadounidense, y no me corresponde a mí comentar las relaciones comerciales bilaterales de otro país. Respetamos el diálogo de otros países con EU y no intervendremos”, aseguró.

Señaló que seguirán de cerca las evoluciones del otro lado del Atlántico y el Gobierno tomará medidas para mitigar el posible impacto económico que podrían tener las tarifas en empresas y los consumidores británicos.

En su visita a la Casa Blanca el 27 de febrero, el premier británico Keir Starmer, logró obtener de Trump, una insinuación a regañadientes de que el Reino Unido podría quedar exento de los aranceles.

El legislador conservador Daniel Hannan afirma que como mayor inversionista de Estados Unidos, el Reino Unido se verá afectado por los aranceles estadounidenses en donde estos se apliquen.

