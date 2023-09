Twitter, ahora X, entregó al menos 32 mensajes directos de la cuenta del expresidente Donald Trump al fiscal especial Jack Smith a principios de este año como parte de la investigación federal de subversión electoral, según documentos judiciales recientemente revelados.

El expresidente fue un usuario voraz con su cuenta @realDonaldTrump mientras intentaba anular la victoria electoral de Joe Biden en 20202 hasta que fue suspendido por la plataforma tras el ataque del 6 de enero al Congreso.

CNN reportó que los documentos revelados arrojan nueva luz sobre el alcance de la investigación del fiscal especial sobre los esfuerzos de Trump por revertir su derrota electoral de 2020.

De acuerdo con el medio, gran parte de esa conducta se manifestó públicamente, incluso en la cuenta de Twitter de Trump, donde promovió afirmaciones falsas de fraude masivo e instó a funcionarios del gobierno a interrumpir la certificación de los resultados.

Los investigadores también pudieron acceder a registros privados asociados con la cuenta, aunque no está claro exactamente cómo los mensajes sirvieron a la investigación.

"Los materiales que Twitter produjo para el gobierno incluían sólo 32 elementos de mensajes directos, lo que constituye una proporción minúscula de la producción total", escribieron los fiscales en el escrito recién revelado.

"Como tal, Twitter buscó retrasar el cumplimiento de la totalidad de la orden basándose en la posibilidad especulativa de que una pequeña fracción de la producción total podría, de manera inverosímil, contener casos en los que el presidente intentó utilizar la función de mensajería directa para llevar a cabo tareas sensibles y deliberaciones confidenciales con asesores de confianza dentro del Poder Ejecutivo”, agregaron los fiscales.

El Circuito de DC reveló el escrito el viernes junto con otros documentos previamente secretos en la disputa judicial. Otro expediente judicial revelado el viernes decía que la orden buscaba información desde octubre de 2020 hasta enero de 2021, indicó CNN.

Mientras, Trump enfrenta burlas por sugerir que se le permitió conservar documentos clasificados después de abandonar la Casa Blanca.

“Se me permite tener estos documentos, se me permite tomar estos documentos, clasificados o no clasificados. Y, francamente, cuando los tengo, quedan sin clasificar. La gente piensa que hay que pasar por un ritual; no es así, al menos en mi opinión, no es así”, le dijo Trump a Megyn Kelly en SiriusXM.

