Greensboro, Carolina del Norte.— El expresidente Donald Trump criticó su histórica acusación federal como “ridícula” e “infundada”, y se lanzó contra el Departamento de Justicia, durante sus primeras apariciones públicas desde que se dieron a conocer los cargos, al pintar los 37 delitos graves como un ataque a sus partidarios mientras intentaba convertir el grave peligro legal en una ventaja política y proyectar una sensación de normalidad.

“La acusación ridícula e infundada del Departamento de Injusticia armada por la administración Biden quedará registrada como uno de los abusos de poder más horribles en la historia de nuestro país”, declaró. Le dijo a la multitud que “al final, no vendrán por mí. Vienen tras de ti”.

“Están lidiando con lunáticos dementes”, dijo el candidato republicano en su mitin de Greensboro, en Carolina del Norte.

La estrategia es muy utilizada por Trump, quien sigue siendo el favorito para la nominación republicana de 2024 a pesar de sus crecientes problemas legales, que también incluyen cargos penales presentados en su contra en marzo en Nueva York. Una y otra vez, frente a la investigación, Trump ha tratado de deslegitimar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y presentarse a sí mismo, y a sus seguidores, como víctimas, incluso cuando enfrenta cargos graves.

Clamó ante la multitud que está siendo perseguido en las cortes por su aspiración a un segundo periodo en la Casa Blanca: “Ese es el porqué ellos hacen esto, si no fuera así no habría una caza de brujas, no habría acusación”.

El caso federal revelado en Miami el viernes se produjo después de que un gran jurado federal escuchó evidencia de que Trump retuvo documentos clasificados de manera ilícita y los guardó en su casa de Mar-a-Lago. Los cargos incluyen la retención deliberada de documentos de la defensa nacional y la conspiración para obstruir la justicia. Se espera que Trump comparezca ante tribunal federal en Miami el martes y podría enfrentar prisión si es declarado culpable.

