Trump sugiere que renegociará el T-MEC con México y Canadá si vuelve a la Casa Blanca; revisión está prevista para 2026

Washington.- El expresidente de EU Donald Trump sugirió este jueves que, si gana las elecciones del 5 de noviembre, renegociará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo que fue negociado durante su mandato en la Casa Blanca y entró en vigor en 2020.

Dirigiéndose a líderes empresariales en el Club Económico de Detroit, en Michigan, Trump afirmó que invocaría una cláusula de seis años que le permitiría modificar el T-MEC, el cual renegoció para sustituir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente durante más de 25 años

"Al asumir el cargo, notificaré formalmente a México y Canadá sobre mi intención de invocar las disposiciones de renegociación de seis años del T-MEC que incluí", declaró.

El expresidente aseguró que incluir esas provisiones para renegociar el tratado fue "lo más difícil" de conseguir. "Ellos no querían eso. Pero yo quería, porque siempre hay pequeños trucos con los que intentan jugártela. Dije: 'No, mira, quiero poder renegociar en seis años; de lo contrario, no hay trato'. Y lo conseguí, y está por vencer muy pronto", añadió.

La primera revisión y requisito de reautorización de seis años del acuerdo está prevista para julio de 2026. Desde su entrada en vigor, han surgido varias disputas entre los tres países y, además, Trump ha amenazado con imponer aranceles a las importaciones desde México, lo que violaría ese tratado comercial.

Trump se enfrenta en las elecciones del 5 de noviembre a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. Las encuestas muestran un resultado muy ajustado en los siete estados clave que decidirán las elecciones: Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin y Michigan.

Este último estado, Míchigan, donde Trump hizo esos comentarios sobre el tratado con México y Canadá, fue uno de los más perjudicados en EU por el TLCAN con el traslado de empresas automotrices a México en busca de salarios más bajos, lo que supuso pérdida de empleos y cierre de fábricas.

