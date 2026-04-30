El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó de nuevo contra el presentador Jimmy Kimmel, al exigir a ABC que lo despida, y amenazó: "¡Más vale que sea pronto!".

"¿Cuándo va a despedir la cadena de noticias falsas ABC a ese Jimmy Kimmel, que no tiene ni pizca de gracia y que dirige de forma incompetente uno de los programas con menos audiencia de la televisión?", cuestionó en su red, Truth Social.

"La gente está indignada", añadió el mandatario estadounidense , para luego decir: "¡Más vale que sea pronto!".

Trump y su esposa Melania reclaman que ABC despida a Kimmel, luego de que, dos días antes de la Cena de Corresponsales que se vio interrumpida por un hombre que ingresó armado al hotel donde se desarrollaba el evento, el presentador hizo una broma que, según los Trump, constituyó un llamado a la violencia.

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En esa emisión, Kimmel se presentó como el maestro de ceremonias de la cena y se dirigió a la primera dama Melania, diciendo: "Señora Trump, tiene usted el aura de una futura viuda".

Trump cumplirá 80 años en junio y es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56.

Pero tras el fallido tiroteo, Melania Trump exigió a ABC "tomar una postura" y Trump reclamó que fuera despedido.

Kimmel se defendió diciendo que su broma aludía a la edad del mandatario y "de ningún modo" constituyó un llamado a la violencia.

Subrayó que él se ha manifestado en diversas ocasiones contra la violencia, y llamó a la primera dama a que, si quiere realmente hacer algo contra la violencia, empiece hablando con el mandatario.

When is ABC Fake News Network firing seriously unfunny Jimmy Kimmel??? pic.twitter.com/xLsvaCectg — The White House (@WhiteHouse) April 30, 2026

Sin embargo, el tema no paró ahí: la comisión reguladora de telecomunicaciones en Estados Unidos ordenó el martes una revisión anticipada de la licencia de la cadena ABC, en lo que se ha visto como un intento por amedrentar a la televisora.

La orden de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) afecta a Disney, propietaria de ABC, y a sus filiales de televisión.

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La administración Trump ha intentado castigar a los medios y los cómicos críticos con el mandatario, cuya retórica también se considera a menudo como polarizante y a veces violenta.

En julio, el grupo Skydance Media había aceptado, a petición de la FCC, introducir cambios en la línea editorial del canal CBS, a menudo criticado por Trump, para obtener luz verde a la compra de Paramount Global.

Pocos días antes, CBS suprimió un programa competidor del de Kimmel, "The Late Show" de Stephen Colbert, por motivos supuestamente financieros, aunque sus detractores lo vieron como una censura. *Con información de AFP

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