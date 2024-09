Trump se declarará no culpable de la nueva acusación contra él en el caso del Capitolio El candidato republicano se resguarda su derecho a no estar presente en la lectura de cargos y autorizó a sus abogados a que afirmen en su nombre que se declara no culpable

El caso tiene que ver con los intentos de Donald Trump para obstruir las presidenciales de 2020, algo que derivó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 Foto: AFP/Archivo