Donald Trump, próximo mandatario estadounidense y exmandatario, reveló que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, le reclamó por la amenaza de aranceles.

El expresidente aceptó el premio “Patriota Honorario del Año” que le otorgó Fox Nation, plataforma de streaming del canal conservador Fox News.

En su mensaje declaró: “Creo que han visto pasar más cosas en las últimas dos semanas que en los últimos cuatro años”.

Lee también Sheinbaum desmiente a Trump; asegura que no le dijo “¿por qué me haces esto?”, tras llamada telefónica por aranceles

“Como probablemente lo leyeron, el otro día hablé con la nueva Presidenta de México. Una mujer muy agradable, y tuvimos una conversación muy agradable”, dijo Trump en la cena en Brookville.

“Pero ella me dijo: ‘¿Por qué me estás haciendo esto?’. Yo le dije: ‘No. Sólo estoy poniendo muchos aranceles (a las importaciones de México) porque (ustedes) están permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país, y ya no podemos permitir eso’”, comentó.

Trump señaló que Sheinbaum se había comprometido a parar toda la inmigración irregular hacia Estados Unidos. Foto: EL UNIVERSAL

Trump señaló que Sheinbaum se había comprometido a parar toda la inmigración irregular hacia Estados Unidos. “¡Y se detuvo! ¡Se detuvo! ¡Fue tan rápido que se detuvo!”, indicó el magnate.

Lee también “Deportaciones y aranceles pegarán a remesas de inflación”: Irene Espinosa

“Fue un día tremendo, una noche tremenda”, señaló recordando su victoria electoral en una intervención de 10 minutos que sonó como un resumen de los discursos de su campaña electoral. El acto incluyó la interpretación en vivo de “God Bless the USA”, del cantante Lee Greenwood, llamados a “sacar a los delincuentes de nuestro país” y un apoyo a las boletas electorales de papel y a la identificación obligatoria de los votantes.

“Justin vino volando”, dijo Trump en referencia al viaje de Trudeau a Mar-a-Lago. Eso provocó que algunos en la audiencia corearan “¡51!” — un guiño a la broma que habría realizado durante su cena con Trudeau sobre que Canadá podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

“Habrá buena relación entre EU y México...Trump tiene su manera de comunicar”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “Estados Unidos y México va a haber una buena relación con sus características, yo veo como al final fue la relación entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, que todo mundo apostaba que iba a ser una relación difícil y compleja y al final hubieron acuerdos”.

Lee también Sheinbaum desmiente a Trump; asegura que no le dijo “¿por qué me haces esto?”, tras llamada telefónica por aranceles

“Entonces yo estoy convencida que va a haber una buena relación..., pues sí él -Donald Trump- pues tiene su manera de comunicar y también nosotros pues comunicamos siempre con la verdad”.

*Con información de AP

Lee también “Error, pelearse con Canadá”: especialistas; piden más cabildeo con Trump