Atlanta.- Donald Trump usó su plataforma de redes sociales el viernes para burlarse del nombre de nacimiento de Nikki Haley, el último ejemplo de cómo el expresidente recurre a la raza y el origen étnico para atacar a personas de color, especialmente a sus rivales políticos.

En una publicación en su cuenta Truth Social, Trump se refirió repetidamente a Haley, hija de inmigrantes de la India, como “Nimbra”. Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, nació en Bamberg, Carolina del Sur, como Nimarata Nikki Randhawa. Ella siempre ha usado su segundo nombre, "Nikki". Tomó el apellido "Haley" cuando se casó en 1996.

Trump, él mismo hijo, nieto y dos veces esposo de inmigrantes, llamó a Haley "Nimbra" tres veces en la publicación y dijo que "no tiene lo que se necesita".

El ataque se produce cuatro días antes de las primarias de New Hampshire, en las que Haley intenta establecerse como la única alternativa viable a Trump en la contienda por la nominación republicana para 2024.

La publicación de Trump fue una escalada de ataques recientes en los que hizo referencia al nombre de pila de Haley (aunque lo escribió mal "Nimrada") y afirmó falsamente que ella no es elegible para la presidencia porque sus padres no eran ciudadanos estadounidenses cuando ella nació en 1972.

Los ataques hacen eco de la retórica “sobre el origen" de Trump contra el presidente Barack Obama. Trump pasó años impulsando la teoría de la conspiración de que el primer presidente negro de la nación nació en Kenia y no un ciudadano estadounidense “por nacimiento” como exige la Constitución. Ese esfuerzo fue parte del ascenso de Trump entre la base culturalmente más conservadora de los republicanos antes de su elección de 2016, que sorprendió a gran parte del establishment político estadounidense.

Haley ha desestimado los últimos ataques de Trump como prueba de que ella amenaza su candidatura a una tercera nominación consecutiva.





Donald Trump y Nikki Haley. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Lee también Quién es Nikki Haley y qué posibilidades tiene de ganar a Trump y ser la candidata republicana

"Dejaré que la gente decida qué quiere decir con sus ataques"

"Dejaré que la gente decida qué quiere decir con sus ataques", dijo Haley a los periodistas en New Hampshire el viernes cuando se le preguntó sobre las falsas afirmaciones de Trump de que su herencia la descalifica para la Oficina Oval. “Lo que sabemos es que, mira, él es claramente inseguro si hace estos berrinches, si gasta millones de dólares en televisión. Es inseguro, sabe que algo anda mal”.

La campaña de Trump no respondió a una pregunta sobre sus comentarios.

Desde los caucus de Iowa del lunes, en los que Trump ganó por 30 puntos sobre Ron DeSantis, que quedó en segundo lugar, Haley ha intentado retratar el resto de la batalla primaria del Partido Republicano como una carrera de dos vías entre Trump y ella a pesar de su estrecho tercer puesto. La campaña de Haley apunta a lograr un resultado más sólido en New Hampshire, con la esperanza de tener un trampolín hacia su estado natal, Carolina del Sur, que celebrará la primera primaria presidencial del Sur el próximo mes.

Por su parte, Trump oscila entre declaraciones de que la lucha por la nominación ya ha terminado y critica a Haley como si los dos realmente estuvieran atrapados en una contienda reñida. Trump todavía critica a su otro rival restante, DeSantis, pero sus peyorativos preferidos para el gobernador de Florida, “Ron DeSanctimonious” o “Ron DeSanctus”, no tienen nada que ver con la raza o el origen étnico. DeSantis es blanco.

"No es personal"

El enfoque de Trump en el nombre de Haley se produce cuando los foros en línea de extrema derecha han estado plagados durante meses de menciones de su nombre de pila junto con comentarios racistas. El nombre y los antecedentes familiares de Haley también se han convertido en temas de conversación en la izquierda. Algunas publicaciones de amplia circulación en las redes sociales la han llamado hipócrita por decir que Estados Unidos “nunca fue un país racista” cuando probablemente ella misma experimentó el racismo.

El pastor Darrell Scott, un hombre negro que encabezó una coalición de diversidad para las campañas anteriores de Trump, defendió los últimos ataques del expresidente como “hondas y flechas” que llegan en temporada electoral.

“Hay que diseccionar la política como política. No es personal”, dijo Scott. “Él no tiene la intención de degradarla o degradarla de ninguna manera. Sólo lo hace para conseguir votos”.

Scott dijo que Trump “tiene un lado compasivo que la mayoría de la gente no ve” y defendió su enfoque agresivo como una “situación de ganso” para una figura pública constantemente “bajo ataque por todo”.

Tara Setmayer, asesora principal del grupo Proyecto Lincoln que se opone a Trump desde dentro del movimiento conservador, estuvo de acuerdo en que la retórica de Trump funciona en una primaria republicana. Pero dijo que esa es una realidad condenatoria para el partido y no excusa su comportamiento.

“Estos son los desvaríos de un hombre increíblemente, casi patéticamente inseguro, que ha demostrado durante toda su carrera su racismo e intolerancia”, dijo Setmayer, quien es multirracial y se autodenomina ex republicana y ahora conservadora independiente. “¿Por qué alguien esperaría que fuera diferente ahora, cuando todo un partido político ha permitido este nivel de comportamiento moralmente cuestionable?”

En medio de las consecuencias del viernes, Trump obtuvo el respaldo del senador de Carolina del Sur, Tim Scott, el único republicano negro del Senado y ex candidato presidencial. Haley nombró a Scott para el Senado en 2012, durante su primer mandato como gobernadora.

Lee también Trump mantiene ventaja dominante antes de los caucus en Iowa; Haley rebasa a DeSantis

Historial de Trump

Trump tiene una larga historia de utilizar la raza, la etnia y la herencia inmigrante como garrote.

Durante años se ha referido a Obama como “Barack Hussein Obama”, poniendo evidente énfasis en el segundo nombre del 44º presidente. Obama era hijo de madre estadounidense blanca y padre negro de Kenia. Nació en Hawái, aunque Trump pasó años afirmando que Obama había inventado la historia y un certificado de nacimiento para respaldarla. Trump finalmente admitió que sus afirmaciones eran falsas pero luego, durante las elecciones generales de 2016, dijo que lo hizo sólo para “seguir con la campaña”.

Cuando David Duke, un exlíder del Ku Klux Klan, alentó a los votantes de las primarias republicanas a respaldar a Trump en 2016, Trump respondió en una entrevista de CNN que no sabía “nada sobre David Duke, no sé nada sobre los supremacistas blancos”.

Trump también se encuentra entre muchos republicanos que deliberadamente pronuncian mal el nombre de la vicepresidenta Kamala Harris. En lugar del correcto "KA'-ma-la", Trump a veces dice "Ka-MAH-la". Harris, de ascendencia india y jamaicana, es la primera mujer en convertirse en vicepresidenta y la tercera persona no blanca como presidente o vicepresidente, después de Obama y Charles Curtis, el vicepresidente de Herbert Hoover que tenía ascendencia nativa americana.

Antes de la toma de posesión de Trump en 2017, el ícono de los derechos civiles John Lewis, entonces congresista negro de Georgia, dijo que no asistiría a la toma de posesión de Trump porque lo consideraba un presidente ilegítimo. Trump reaccionó criticando el distrito de Lewis, con sede en Atlanta, calificándolo de “estado horrible y desmoronándose (sin mencionar el crimen infestado)”. El distrito incluye el centro de Atlanta, la sede mundial de Coca-Cola, el Instituto de Tecnología de Georgia y los principales sitios de los Juegos Olímpicos de 1996, entre otros atributos.

Donald Trump Foto: AFP

Durante su presidencia, Trump cuestionó durante una reunión con legisladores por qué Estados Unidos aceptaría inmigrantes de Haití y “países de mierda” en toda África en lugar de países como Noruega. No mencionó explícitamente la raza, pero la Casa Blanca siguió a la divulgación de sus comentarios con una declaración en la que explicaba que Trump apoyaba conceder acceso a Estados Unidos a “aquellos que puedan contribuir a nuestra sociedad”.

También ha dicho que cuatro congresistas de color deberían regresar a los países “quebrantados e infestados de crimen” de donde vinieron, ignorando el hecho de que todas las mujeres son ciudadanas estadounidenses y tres nacieron en Estados Unidos.

La madre de Trump nació como Mary Anne MacLeod en Escocia y llegó a Estados Unidos entre las dos guerras mundiales. Su abuelo paterno, Frederick Trump, era un inmigrante alemán nacido en Baviera en la década de 1880. La primera esposa de Trump, Ivana Zelníčková, antes de casarse, nació en lo que hoy es la República Checa. Su tercera esposa, la ex primera dama Melania Trump, nació como Melanija Knavs en lo que hoy es Eslovenia. Eso significa que cuatro de los cinco hijos de Trump también son hijos de inmigrantes.

Haley enmarca la historia de su familia como prueba de que Estados Unidos “no es un país racista”. A veces destaca su papel en la retirada de la bandera de batalla confederada de los terrenos de la legislatura estatal de Carolina del Sur después de una masacre racista en su estado, aunque había eludido las solicitudes de retirar la pancarta al principio de su mandato. Y Haley ha navegado durante años la inclinación de Trump por la retórica racista.

“No me detendré hasta que luchemos contra un hombre que decide no repudiar al KKK”, dijo Haley durante la campaña primaria de 2016, después de haber respaldado al senador de Florida Marco Rubio en lugar de a Trump. “Eso no es parte de nuestro partido; eso no es lo que queremos como presidente”.

Lee también Cancelan próximo debate republicano y dejan solo a DeSantis: Haley no participará a menos que vaya Trump

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp/rcr