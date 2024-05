Nueva York.— Donald Trump se convirtió ayer en el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado culpable en un juicio penal, en su caso por 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago a Stormy Daniels, actriz porno para proteger su carrera presidencial en 2016.

El magnate recibió el veredicto de un jurado popular de Nueva York sentado en el banquillo de los acusados con cara triste y el ceño fruncido. Desde que empezó este juicio, hace un mes y medio, el magnate ha señalado que el juicio se trata de una caza de brujas por parte de los demócratas para intervenir en su candidatura presidencial.

“El juicio fue un amaño y una gran vergüenza. El veredicto real lo dará [en las elecciones presidenciales] el 5 de noviembre el pueblo de Estados Unidos”, declaró el futuro candidato republicano a la prensa a las puertas de la sala tras conocer el veredicto. El expresidente se reivindicó una vez condenado por el jurado como “un hombre muy inocente” que no hizo “nada mal” y que está dispuesto a pelear por el país y la Constitución, y anticipó: “Esto no ha acabado”.

Lee también: Donald Trump va por nominación de los libertarios... y sale abucheado

El exmandatario hablará este viernes desde la Torre Trump, en la Quinta Avenida en Manhattan.

La sentencia contra el exmandatario se conocerá el 11 de julio, cuatro días antes del inicio de la convención en la que se prevé que el Partido Republicano proclame de manera oficial a Trump como candidato para los comicios de noviembre.

En cualquier caso, la posible apelación del exmandatario retrasaría una eventual entrada en prisión.

La campaña electoral del presidente Joe Biden consideró por su lado que el veredicto, que se tomó tras casi 12 horas de deliberación, muestra que “nadie está por encima de la ley”. “Sólo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera del Despacho Oval: en las urnas”, apuntó Biden en un mensaje a través de la red social X, en el que pidió donativos para su campaña, y que publicó una hora después de conocerse el veredicto de culpabilidad contra el expresidente.

En un comunicado, el director de Comunicaciones de la campaña, Michael Tyler, aseguró que Trump había “creído erróneamente” que no afrontaría consecuencias por “violar la ley para su beneficio personal”, pero ayer la realidad demostró que no es así. “Delincuente condenado o no, Trump será el candidato republicano a la presidencia”, subrayó la campaña.

En otro comunicado, la Casa Blanca también se expresó brevemente sobre la decisión: “Respetamos el Estado de derecho y no tenemos ningún comentario adicional”, afirmó un portavoz.

La campaña de Trump, mientras tanto, informó que el sitio de donaciones colapsó momentáneamente por un flujo masivo.

“El pueblo estadounidense se da cuenta del juicio amañado del corrupto Joe Biden ”, publicó la campaña de Trump en la plataforma social X. “Tantos estadounidenses se sintieron impulsados a donar a la campaña del presidente Trump que las páginas de WinRed cayeron. Estamos trabajando para que el sitio web vuelva a estar en línea lo más rápido posible”. El codirector de la campaña de Trump, Chris LaCivita, instó a sus seguidores a “volver a iniciar sesión e intentarlo de nuevo” si recibían un mensaje de error.

El jurado, compuesto por siete hombres y cinco mujeres, era el encargado de decidir si el exmandatario era culpable o no de los 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, todos relacionados con el reembolso a su abogado por pagar en 2016 un total de 130 mil dólares a la actriz porno Daniels para silenciar su relación sexual en 2006. Ayer, tras conocerse el veredicto, Cohen publicó que “es un día importante para la rendición de cuentas y el Estado de derecho. Si bien ha sido un viaje difícil para mí y mi familia, la verdad siempre importa. Quiero agradecer a mis abogados @eDanyaPerry por su invaluable orientación y apoyo durante este proceso”.

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, destacó la unanimidad del jurado, elogió al sistema de justicia y declinó hacer conjeturas sobre la pena que puede pedir, incluyendo cárcel, en la vista para sentencia.

Bragg agradeció su trabajo al jurado, “cuyas deliberaciones les llevaron a una conclusión unánime más allá de la duda razonable de que el acusado, Donald J. Trump, es culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primera grado para ocultar una trama para corromper las elecciones de 2016”, declaró.

Lee también: ¿Qué es la "metáfora de la lluvia" que el jurado en el caso contra Donald Trump pidió releer?

La responsabilidad de dictaminar la sentencia caerá sobre el juez Juan Mechan, que anunció que su decisión se conocerá el 11 de julio a las 10:00 hora local.

La fecha de la sentencia coincide casi con la Convención Nacional Republicana que comienza el 15 de julio y en la que prevé la proclamación oficial de Trump como candidato del partido, al haberse retirado todos sus rivales.

Trump podría ser condenado a arresto domiciliario y hasta a cuatro años de prisión, pero es poco probable que el magnate termine entre rejas, porque no cuenta con un expediente criminal.

En todo caso, no podrá votar en elecciones pese a ser el candidato mejor posicionado para ganarlas.

Este jueves, destacadas figuras del Partido Republicano cerraron filas con el magnate. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, firme aliado de Trump, quien declaró en redes sociales que “es un día vergonzoso en la historia de Estados Unidos”.

Hasta ayer, y sin conocerse el veredicto, Trump aventajaba en casi todas las encuestas a su rival demócrata, el presidente actual, que busca la reelección. De momento Trump sigue siendo un hombre libre y una sentencia de cárcel no invalidaría su candidatura ni su eventual presidencia.