Washington.- El expresidente Donald Trump está en conversaciones para visitar el Capitolio la próxima semana, mientras los republicanos debaten quién debería ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes, tras el sorprendente derrocamiento de Kevin McCarthy, según tres personas familiarizadas con las discusiones.

El viaje pendiente sería el primero de Trump al Capitolio desde que dejó el cargo y desde que sus partidarios atacaron el edificio en un intento por detener la transición pacífica del poder el 6 de enero de 2021. Trump ha sido acusado tanto en Washington como en Georgia por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones, que perdió ante el presidente Joe Biden.

Es probable que Trump, el actual favorito para la presidencia del Partido Republicano, aproveche cualquier viaje para demostrar aún más su control sobre el Partido Republicano. Los republicanos de la Cámara de Representantes están profundamente fracturados y algunos le piden que los lidere, una sugerencia que él también está promoviendo después de avivar las divisiones que obligaron a McCarthy a renunciar como presidente.

Muchos en el Partido Republicano continúan restando importancia a la violencia del 6 de enero que siguió a las exhortaciones de Trump de “luchar como el infierno”. Entre los republicanos que han propuesto a Trump como presidente interino se encuentra el representante de Texas Troy Nehls, quien fue fotografiado de pie junto a la policía del Capitolio tratando de asegurar la cámara de la Cámara durante los disturbios.

Trump le dijo a Fox News Digital que se dirigía a Washington el martes para reunirse con los republicanos. Tres personas familiarizadas con el asunto revelaron a The Associated Press las conversaciones sobre la visita al Capitolio, hablando bajo condición de anonimato antes de un anuncio oficial.

Lo más probable es que Trump asista a un foro de candidatos a puertas cerradas que los republicanos planean celebrar el martes por la noche antes de una votación para los portavoces que podría tener lugar el miércoles, según una de las personas familiarizadas con el asunto.

Complicaría maniobras de republicanos

La participación del exmandatario puede complicar aún más las maniobras de los dos principales candidatos a presidente de la Cámara Baja, los representantes Steve Scalise de Louisiana y Jim Jordan de Ohio. Ambos están tratando de asegurar los 218 votos necesarios para ganar el puesto y necesitan el apoyo de las facciones de extrema derecha y moderada del partido.

Jordan también es uno de los mayores defensores de Trump en el Capitolio y ha estado liderando las investigaciones sobre los fiscales que acusaron al expresidente. También formó parte de un grupo de republicanos que trabajaron con Trump para revertir su derrota antes del 6 de enero.

Scalise también ha trabajado estrechamente con Trump a lo largo de los años.

Una de las personas familiarizadas con la planificación había advertido el jueves que, si Trump seguía adelante con la visita, estaría allí para hablar con los legisladores republicanos y no para presentarse para el papel.

Pero la persona más poderosa en la política republicana es también la más impredecible.

Aceptaría el cargo a corto plazo

Trump dijo a Fox News Digital el jueves que aceptaría un papel a corto plazo como portavoz (entre 30 y 90 días) si otro candidato no tiene los votos para ganar.

"Me pidieron que hablara para unificar, porque tengo muchos amigos en el Congreso", dijo al medio. "Si no obtienen el voto, me han preguntado si consideraría asumir la presidencia hasta que consigan a alguien a largo plazo, porque me postulo para presidente".

En una publicación en las redes sociales ese mismo día, agregó que “haré todo lo que sea necesario para ayudar con el proceso de selección del Presidente de la Cámara, a corto plazo, hasta que se haga la selección final de un GRAN PONENTE REPUBLICANO (...) ¡Ayuden a un presidente nuevo pero con mucha experiencia, YO, A HACER GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ!”

La conferencia republicana está llena de miembros que en general apoyan a Trump, pero aún está por verse si lo respaldarían para que actúe como presidente de la Cámara Baja. El puesto es exigente (dirigir efectivamente el Capitolio y tratar con cientos de legisladores) y requiere atención a los arcanos detalles de la legislación en los que Trump mostró poco interés incluso cuando era presidente.

Si bien domina a sus rivales presidenciales republicanos, Trump también sigue viajando a los primeros estados de las primarias para hacer campaña y ha pasado gran parte de su tiempo concentrado en las cuatro acusaciones penales y varios casos civiles que enfrenta.

Si bien no existe ningún requisito de que una persona sea elegida miembro de la Cámara para desempeñarse como presidente, cada uno de los 55 presidentes que la Cámara ha elegido ha sido miembro de la cámara. De vez en cuando, los legisladores han votado a quienes están fuera del Congreso, a menudo como protesta contra los candidatos que se postulan.

Trump ayudó a McCarthy a ganar la presidencia en enero después de 15 rondas de votación. Pero exhortó a los republicanos a acusar a Biden y rechazar los acuerdos que negoció McCarthy. El mes pasado, instó al flanco de derecha a apoyar un cierre del gobierno si los republicanos no lograban recortes profundos del gasto, declarando en las redes sociales que el Partido Republicano “perdió mucho en el techo de la deuda, no obtuvo NADA y ahora les preocupa que los CULPEN por el Cierre del presupuesto. ¡¡¡Equivocado!!! ¡Quienquiera que sea el presidente será culpado, en este caso, por el corrupto (¡como el infierno!) Joe Biden”.

McCarthy finalmente tomó medidas para mantener abierto el gobierno durante 45 días sin los recortes exigidos por los conservadores de extrema derecha. El representante Matt Gaetz, republicano de Florida y antiguo aliado de Trump, citó esa decisión como motivo para destituir al presidente.

Entre los que ahora presionan a Trump para ser presidente se encuentra la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene, una antigua aliada de Trump que no votó para destituir a McCarthy. Publicó en X, antes conocido como Twitter, que creía que “él aceptaría el trabajo”.

Nehls, el republicano de Texas que fue uno de los primeros en promover a Trump para el puesto, dijo que lo habían contactado “varios miembros del Congreso dispuestos a apoyar y ofrecer discursos de nominación para que Donald J. Trump sea presidente de la Cámara”.

"La próxima semana", escribió en X, "será ENORME".

