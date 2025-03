Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles aranceles de 25% a todos los automóviles que no se produzcan en su país, incluidos los que están dentro del marco del tratado con México y Canadá (T-MEC); sin embargo, por el momento estos últimos quedarán exentos.

“De manera efectiva cobraremos un arancel de 25% [a los autos]”, afirmó Trump en la Casa Blanca antes de firmar la orden ejecutiva para la medida arancelaria, que según él no afectará a las autopartes fabricadas en suelo estadounidense. “Eso seguirá estimulando el crecimiento”, añadió. “Si construyen en Estados Unidos, no habrá arancel”, dijo antes de firmar la orden ejecutiva.

Trump afirmó que anticipa que los fabricantes de automóviles construirán nuevas plantas en EU o ampliarán rápidamente las existentes. El mandatario anunció que para los autos hechos en Estados Unidos, están tratando de ver la posibilidad de que los compradores obtengan un alivio fiscal.

Los aranceles aplican a los que estén en el marco del T-MEC, para todas las partes vehiculares no fabricadas en suelo estadounidense. Así lo confirma el comunicado que dio a conocer la Casa Blanca tras el anuncio de Trump; sin embargo, por el momento están exentos. “A los importadores de automóviles bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá se les dará la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel de 25% sólo se aplique al valor de su contenido no estadounidense”, señala el documento. Añade que “las piezas de automóviles que cumplan con el T-MEC permanecerán libres de aranceles hasta que el secretario de Comercio, en consulta con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos [CBP], establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense”.

La producción en México

En México existen 37 plantas automotrices, de las cuales 20 son de vehículos, 10 de motores y siete de transmisiones. México es el sexto exportador mundial de vehículos ligeros y Estados Unidos representa el principal destino de sus exportaciones de vehículos, con más de 80% de la producción. Los autos exportados a EU representan 7.84% de las exportaciones totales de México.

En 2024, las exportaciones de autos al país vecino sumaron 48 mil 353 millones de dólares. México también es el quinto productor mundial de camiones pesados. El año pasado se fabricaron 3.9 millones de vehículos ligeros en el país y se exportaron 3.4 millones, la mayoría a Estados Unidos. La industria automotriz genera 2.1 millones de empleos directos y es la primera generadora de divisas para el país.

En los últimos cinco años, 20 de cada 100 dólares de Inversión Extranjera Directa han sido atraídos por el sector automotor. Además de las plantas, existen 3 mil 204 agencias distribuidoras que comercializan más de 86 diferentes marcas de vehículos.

Harrison Fields, funcionario de prensa de la Casa Blanca, detalló que los aranceles se aplicarán “a los vehículos de pasajeros importados [sedán, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga] y camionetas ligeras”, y se aplicará a “partes clave de automóviles [motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos], con procesos para ampliar los aranceles a partes adicionales si es necesario”, escribió en X.

En el caso de los coches eléctricos chinos, que ya están gravados a 100% desde agosto de 2024, los aranceles subirán a 125%.

Sheinbaum insiste en esperar

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema de los aranceles, pero pidió esperar al 2 de abril, cuando entrarán en vigor los gravámenes recíprocos de EU, y no descartó una llamada con Trump antes del próximo miércoles.

Destacó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tiene “mucha comunicación” sobre el tema con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

“Vamos a ver si es factible o no es factible [la llamada] y vamos a esperar la propuesta que hace el gobierno de Estados Unidos en términos de aranceles (...) Vamos a esperar el resultado de cómo se plantean las medidas el 2 de abril”, expresó. Ebrard llegó ayer a Washington para reunirse con Lutnick.

La Mandataria recordó que las tarifas recíprocas previstas para el 2 de abril son para todos los países. Agregó que nuestro país “va a tener una situación especial” por el T-MEC, pero finalmente es una decisión de Trump.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que el arancel anunciado “es completamente inconsistente con el T-MEC y con la larga historia de relaciones en el sector automotriz”. Añadió que Canadá examinará sus opciones para responder, incluidos posibles aranceles de represalia, y aseguró que “tiene otras opciones”.

La Unión Europea (UE) lamentó “profundamente” la decisión de Trump, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La UE “seguirá buscando soluciones negociadas” con EU, afirmó. Agencias, Pedro Villa y Caña y Eduardo Dina.