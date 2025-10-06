Más Información

Departamento de Justicia de EU autoriza, en opinión legal clasificada, ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN

Departamento de Justicia de EU autoriza, en opinión legal clasificada, ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN

"Mándenme con mi papá"; Julio César Chávez Jr. habla por primera vez tras su detención

"Mándenme con mi papá"; Julio César Chávez Jr. habla por primera vez tras su detención

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

Sheinbaum reacciona a señalamientos de "encorralamiento" de Monreal; "son chismes, no hay ningún mensaje", asegura

Sheinbaum reacciona a señalamientos de "encorralamiento" de Monreal; "son chismes, no hay ningún mensaje", asegura

"Que se espere seis años"; Sheinbaum recomienda a Saúl Monreal aguardar para aspirar a la gubernatura de Zacatecas

"Que se espere seis años"; Sheinbaum recomienda a Saúl Monreal aguardar para aspirar a la gubernatura de Zacatecas

EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas; suministraban fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas; suministraban fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Policías de la CDMX protestan en el Zócalo; exigen protección tras agresiones del 2 de octubre

Policías de la CDMX protestan en el Zócalo; exigen protección tras agresiones del 2 de octubre

Vinculan a "Los pesados de Los Reyes y Neza" con homicidios de DJs colombianos y la Unión Tepito

Vinculan a "Los pesados de Los Reyes y Neza" con homicidios de DJs colombianos y la Unión Tepito

El presidente reveló que el cantante y productor Sean “Diddy” Combs solicitó un indulto presidencial en relación con su caso penal federal, según la cadena CNN.

Durante una conferencia de prensa, la periodista de la cadena televisiva Kaitlin Collins le preguntó al presidente de Estados Unidos, si consideraría darle un indulto a Ghislaine Maxwell, la exsocia del fallecido financista Jeffrey Epstein y condenada a 20 años de prisión por su participación en un esquema de tráfico sexual de menores.

En consecuencia, Trump respondió que no sabía que Maxwell lo hubiera solicitado, y añadió: " Muchas personas me han pedido indultos. El que yo llamo 'Puff Daddy' me ha pedido indulto".

Lee también

En agosto, un miembro del equipo de defensa de Combs le dijo a CNN que el equipo del magnate de la música se había comunicado con el gobierno de Trump para un posible indulto.

Aludió así a , condenado el pasado viernes 4 de octubre a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución.

“Tengo entendido que nos hemos comunicado y hemos tenido conversaciones en relación a un indulto”, dijo la abogada Nicole Westmoreland a CNN en ese momento.

La fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para Combs, pero el juez Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses y una multa de 500 mil dólares.

Lee también

Combs fue condenado en el tribunal de Nueva York ante una gran multitud que incluyó a su familia.

Sin embargo, Trump expresó que ve poco probable otorgarle el indulto, pues "parecía una buena persona. No lo conocía bien. Pero cuando me postulé, se mostró muy hostil”.

Además, aseguró haber sido muy amigo Combs.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA. Foto: BBVA / Canva

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA?

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Dónde se tramita más rápido la visa americana de turista por primera vez? (Octubre 2025)

Trabajo en Canadá para ayudantes de cocina. Foto: iStock

¡Hay trabajo en Canadá! Buscan ayudantes de cocina por $30,000 y sólo piden primaria

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo