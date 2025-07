Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles de 50% a los productos importados de Brasil, el gravamen más alto de los que ha anunciado hasta ahora y, en una muestra de que en este caso “es personal”, antes de mencionar el tema económico, como ha hecho con los demás países, denunció lo que llamó “cacería de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Trump vinculó específicamente sus aranceles al juicio de su aliado Bolsonaro, quien está acusado de intentar revertir su derrota electoral de 2022 con una intentona golpista. “La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar teniendo lugar”, escribió Trump en una carta publicada en Truth Social. “Es una cacería de brujas que debería terminar inmediatamente”. También criticó lo que describió como “ataques insidiosos de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de la libertad de expresión de los estadounidenses”, aludiendo a las órdenes emitidas por la Suprema Corte contra plataformas como X. El real cayó más de 2% frente al dólar,

Previamente, Trump anunció que impondrá aranceles de 20% a las importaciones de Filipinas y tasas de entre 25% y 30% a Brunei, Moldavia, Argelia, Irak y Libia, en caso de que estos países no alcancen un acuerdo comercial con Estados Unidos antes del 1 de agosto.

Lee también Donald Trump anuncia arancel a Brasil de 50%; denuncia trato a Bolsonaro y "ataques a la libertad de expresión"

En el día confirmó un arancel de 50% sobre el cobre, que será a partir del 1 de agosto de 2025, “después de recibir una sólida evaluación de seguridad nacional”.

Pero el caso de Brasil, la situación es distinta. El choque entre Trump y el presidente brasileño, Luiz Inácio da Silva, es cada vez más intenso. Antes del anuncio de los aranceles, la Cancillería brasileña convocó al encargado de negocios de la Embajada de EU, Gabriel Escobar, para manifestarle la “protesta” del gobierno brasileño por el respaldo manifiesto del gobierno de Trump a Bolsonaro. Lula subrayó que “la defensa de la democracia en Brasil es un tema que compete a los brasileños. No aceptamos interferencia o tutela de quien quiera que sea”, afirmó Lula, quien frente a las amenazas de Trump a los BRICS, ya había manifestado que “el mundo no necesita un emperador”.

Brian Winter, editor en jefe de Americas Quarterly, escribió en X: “No veo una salida fácil a la confrontación entre Trump y Lula tras el anuncio de aranceles de 50%. Las batallas anteriores de Trump con [el presidente colombiano, Gustavo] Petro, [la mandataria mexicana, Claudia] Sheinbaum y [el presidente panameño, José Raúl] Mulino se desescalaron con relativa rapidez, pero se trata de países con economías y relaciones de seguridad muy conectadas con EU y, por tanto, con incentivos para buscar soluciones rápidas. No ocurre lo mismo con Brasil. Gran parte del establishment de Brasil ve el juicio a Bolsonaro como una batalla existencial para la democracia y no hay camino para abandonar el caso como Trump exige. La aprobación de Lula ha tendido a la baja y es posible que vea con buenos ojos una lucha con tintes nacionalistas”. Sobre todo, de cara a las elecciones 2026.

Lee también Brasil e India piden entrar al Consejo de Seguridad de la ONU; China y Rusia los respaldan

Lula convocó a una reunión de emergencia a sus asesores, para definir la respuesta a los aranceles de Trump. “Brasil no será tutelado por nadie”, dijo. “Cualquier medida para elevar unilateralmente los aranceles será tratada en el marco de la Ley brasileña de Reciprocidad Económica”, añadió. En la reunión participaron el vicepresidente y ministro de Comercio, Geraldo Alckmin, así como los jefes de las carteras de Exteriores, Mauro Vieira, y Hacienda, Fernando Haddad. Además, el gobierno devolvió la carta que Trump envió, por ser “ofensiva” y contener “falsedades”, informaron a EFE fuentes oficiales.

China es el principal socio comercial de Brasil (30.7%, con cifras de 2023), seguido por Estados Unidos 11%), Países Bajos y Argentina, según Santander Trade. En 2024, las exportaciones brasileñas a EU alcanzaron un récord, con un aumento de 5.8% en comparación con el año anterior. El principal producto que EU exporta a Brasil es petróleo refinado; el principal producto que Brasil exporta a EU es petróleo crudo.