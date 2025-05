Trump analiza subir impuestos a multimillonarios en EU; "me encanta la idea, pero no quiero se use en mi contra", asegura Al igual que con los aranceles, el presidente está indeciso con relación a gravar a los estadounidenses más ricos

El propio Trump ha reflexionado que le "encantaría" gravar un poco más a los estadounidenses más ricos, pero el presidente republicano también se ha retractado varias veces de esa idea. Foto: Especial