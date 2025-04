"Venimos aquí a gritarles y a decirles que no queremos ese 2%. Vamos a estar aquí hasta que esas votaciones de hoy se lleven a cabo y les recordamos que nos vamos a ver las caras en la elección judicial", gritó Edgar Balderas, integrante de Repartidores Unidos de México, junto a decenas de repartidores de comida, frente a la las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alcaldía Cuauhtémoc.

Hoy se votará la ronda de desempate de la resolución del 2% que aplicaciones de comida deben pagar al Gobierno capitalino, por cada entrega, por concepto de uso de infraestructura, y que repartidores señalan que también les afectará a ellos, pues empresas como UberEats, DidiFood y Rappi terminarán cobrándoselos de alguna manera.

Advirtió que la decisión que los ministros tomarán hoy se verá reflejado a en las próximas elecciones del Poder Judicial de la Federación, que se realizarán el próximo 1 de junio.

Edgar Balderas aseguró que con tanto impuesto "ya no me va a alcanzar para darle mantenimiento a mi vehículo, a mi moto, para comprar la gasolina que está cara y ya ni siquiera nos venden los litros completos, eso sí deberían regularlo".

"SCJN, escucha: no al 2%. Ese impuesto también afectará a mi familia", dice una manta colocada en el piso frente a este órgano estatal.

EL UNIVERSAL publicó hoy que Saúl Gómez, vocero de Repartidores Unidos de México y Ni Un Repartidor Menos, señaló que no se puede pagar por calles que se encuentran en malas condiciones en la capital, ya que por derrapes o baches en la Ciudad de México han fallecido 3 mil 600 repartidores, de 2018 a la fecha.

Nosotros no tenemos que pagar un impuesto así, porque el Gobierno capitalino tiene un fondo para el bacheo que no ejerce, pero sí vienen y nos lo quieren poner a nosotros para terminar quedándoselo. Las calles no están aptas y piensan que es nuestra culpa, pero hay gente que viene a pie, ¿a poco ellos también tienen que pagar eso?, ¿o los ciclistas que van por las pocas ciclovías que hay", cuestionó.

En diciembre de 2021 el Congreso de la Ciudad de México aprobó un 2% de impuesto a las plataformas de entrega de comida por pedido a las plataformas, bajo el argumento de "aprovechamiento de infraestructura", el cual quedó regulado en el Código Fiscal local para 2022.

