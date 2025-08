Trump amenaza con aumentar "sustancialmente" aranceles a India en 24 horas por comprar petróleo ruso; "no ha sido un buen socio comercial" El republicano dio a Rusia hasta el viernes para avanzar en un acuerdo de paz con Ucrania o enfrentar nuevas sanciones que podrían incluir castigos a otros países

President Donald Trump speaks to reporters near Air Force One at the the Lehigh Valley International Airport on August 03, 2025 in Allentown, Pennsylvania. Trump spoke to reporters about a range of topics including tensions between Cambodia and Thailand, negotiations with Russia and the Federal Reserve. Trump spent the weekend at his property in Bedminster, New Jersey. Foto: AFP