Durante la madrugada del domingo 22 de junio de 2025, el presidente Donald Trump anunció que el ejército estadounidense atacó tres sitios nucleares en Irán: Fordow, Natanz e Isfahán, en una operación que describió como “espectacular” y “completamente destructiva”.

En un breve mensaje, Trump justificó la ofensiva como respuesta a la creación de armas por parte de Irán, agradeciendo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y destacando la colaboración entre ambos países.

“Han matado a nuestra gente, creando armas”, dijo Trump, refiriéndose a las instalaciones iraníes. “Los bombardeos fueron espectaculares, y las instalaciones fueron completamente destruidas”, agregó, amenazando con “ataques mucho mayores” si Irán no firma la paz.

Lee también Trump anuncia “ataque muy exitoso” contra sitios nucleares en Irán; bombardean Fordow, Natanz y Esfahán

“Esto no puede continuar; tiene que haber paz, o esto continuará. Aún quedan muchos objetivos, y hoy fue la noche más dura, pero la paz no llegará si no llega rápido”, advirtió.

El mandatario enfatizó la superioridad militar de Estados Unidos, afirmando que “no hay equipo militar que pueda igualar lo que hemos hecho”.

Lee también EU comienza a evacuar a sus ciudadanos en Israel mientras valora atacar Irán; los traslada de Tel Aviv a Atenas

Anunció que Pete Hegseth, secretario de Defensa, ofrecerá una conferencia en el Pentágono al día siguiente. “Amo a Dios, amo al ejército, que Dios bendiga a América, al Medio Oriente e Israel”, expresó Trump, subrayando la alianza con Netanyahu.

“Trabajamos como equipo, y una operación como esta no se veía en décadas. Espero ya no necesitarlas”, dijo, añadiendo que “o habrá paz o habrá guerras”.

Medios iraníes reportaron que las bases fueron evacuadas antes del ataque, minimizando el impacto humano, pero la destrucción de las instalaciones nucleares ha elevado las tensiones regionales. Trump insistió en que “si la paz no se da pronto, iremos contra los demás blancos con precisión”, marcando un tono beligerante que podría escalar el conflicto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc