Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Salud va por campaña nacional de donación de órganos; presenta avances en trasplantes

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

A partir del 1 de enero de 2026, por ley, las en tendrán un nuevo ingrediente: ácido fólico.

La nueva ley exige que las tortillas, y en general los productos de que se venden en el estado, contengan esta vitamina clave para la salud infantil.

De acuerdo con medios estadounidenses, las mujeres latinas en California tienen menos probabilidades que otras de obtener suficiente ácido fólico al inicio del embarazo.

Datos del Departamento de Salud Pública de California revelan que, entre 2017 y 2019, 46% de las mujeres blancas reportó consumir ácido fólico, contra 28% de las latinas.

En 1998, la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) exigió incluir ácido fólico a ciertos productos, como la pasta y el arroz, pero dejó fuera la masa de maíz.

Desde entonces, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la tasa de bebés que nacen con defectos del tubo neural se ha reducido aproximadamente un tercio. Sin embargo, las tasas de defectos congénitos entre los bebés de madres latinas se mantienen por encima de los de madres blancas.

Joaquín Arámbula, representante demócrata y autor de la ley, señaló en su momento que haber excluido la inclusión de ácido fólico de los productos de masa de maíz, que son básicos para los latinos, fue un “verdadero descuido”.

La ley 1830, que convierte a California en el primer estado de Estados Unidos en exigir que los productos de masa de maíz incluyan ácido fólico, exige que los fabricantes estatales añadan 0.7 miligramos de ácido fólico por cada libra de harinay que la adición se incluya en las etiquetas nutricionales de sus productos.

Están exentos los productores de lotes pequeños, como restaurantes y mercados.

Alabama aprobó una ley similar que entrará en vigor en 2026.

Sin embargo, no todos están conformes con la ley. "Realmente me quedé en shock, porque crecimos con estas tortillas [sin ácido fólico] desde hace generaciones, y nunca tenemos ningún problema. Tenemos hijos saludables", dijo a CBS News Dora Sanz, quien vive en Sacramento y es dueña del restaurante Tres Hermanas.

