Por el volumen de importación de maíz blanco, México se mantuvo como el principal comprador del mundo de dicho grano, al sumar de enero a noviembre 22.4 millones de toneladas métricas.

Las importaciones de maíz blanco subieron 310.7%, para llegar a los 887 mil toneladas de enero a noviembre, luego de que en el mismo período del 2024 sumaron las 216 mil toneladas.

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) dijo que “mientras la política pública y los programas productivos no promuevan de manera efectiva la productividad agrícola, el país continuará incrementando sus importaciones de granos y oleaginosas”.

El mercado mexicano importó un acumulado enero-noviembre de 2025 “de 43.6 millones de toneladas métricas de granos y oleaginosas, según el GCMA. Foto: iStock

“México se posiciona como el importador número uno a nivel mundial de maíz amarillo y blanco, condición que subraya la relevancia estructural de este grano en la dieta y en la producción pecuaria nacional”.

Además de que se “consolida una mayor dependencia externa para el consumo humano directo”, dijo la firma consultora.

Basado en cifras del Banco de México (Banxico), aseguró que el mercado mexicano importó un acumulado enero-noviembre de 2025 “de 43.6 millones de toneladas métricas de granos y oleaginosas, lo que representa un incremento anual de 2.0% respecto al mismo periodo de 2024”.

Aunque bajó 4.9% el valor total de las importaciones por el entorno de menores precios internacionales, particularmente en los granos básicos.

Añadió que también se consolida México “como el segundo importador mundial de granos y oleaginosas, evidenciando una alta y creciente dependencia externa para el abasto de insumos estratégicos destinados a la alimentación humana y pecuaria”.

Bajan importaciones de frijol, soja y maíz amarillo

GCMA abundó que las importaciones de maíz amarillo se contrajeron 0.8% en el mismo período.

En tanto que, “el sorgo presentó un crecimiento extraordinario, con importaciones que pasaron de 33 mil toneladas en 2024 a 914 mil toneladas en 2025, impulsadas por una mayor demanda del sector pecuario”.

El maíz amarillo brinda un color dorado y un gusto más robusto a las tortillas. Foto: Pexels

Por otra parte, disminuyeron las importaciones de soya en 4.5%, pero aumentaron las de pasta de soya en 14.8% en volumen; el arroz se mantuvo prácticamente sin cambios en volumen, pero su valor cayó 22.1%.

Las importaciones de frijol, avena, cebada y malta, y el complejo algodonero registraron contracciones relevantes tanto en volumen como en valor, dijo GCMA.

