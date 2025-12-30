Más Información
Berlín. Un robo a la cámara acorazada de un banco perpetrado en fechas navideñas y cuyo botín ha sido estimado inicialmente por las autoridades en 30 millones de euros ha causado conmoción en la ciudad alemana de Gelsenkirchen, en el oeste germano, donde se investiga el suceso.
La televisión “NTV”, que citó fuentes de la investigación, indicó que los autores del robo “se llevaron alrededor de 30 millones de euros”.
En un comunicado, la Policía de Gelsenkirchen confirmó que los daños ascienden a “decenas de millones” de euros.
La sucursal del banco, la filial de Gelsenkirchen de Sparkasse, permanecía cerrada este martes, después de que, según datos de la entidad, el 95% de las cajas de seguridad para clientes fueran forzadas por los autores del robo.
Varios miles de esas cajas de la cámara acorazada se vieron afectadas, según la Policía, que indicó que investiga imágenes de videovigilancia del aparcamiento del edificio en las que se observa a varios sospechosos que viajaban en un vehículo modelo Audi RS6 con matrícula de Hannover, ciudad del norte germano.
“Debido a los grandes daños de construcción sufridos, los clientes no pueden entrar en esa parte hasta nuevo aviso”, indicó por su parte la entidad víctima del robo, que ha puesto a disposición de los afectados una línea de teléfono especial.
Los ladrones entraron en la cámara acoraza a través de un gran agujero desde un edificio adyacente, cuando la filial del banco se encontraba cerrada con motivo de las fiestas navideñas.
La noticia del robo, que trascendió el lunes, provocó concentraciones de clientes preocupados por el destino de los objetos de valor que habían confiado a la entidad.
El diario “Bild” llegó a contar unas 200 personas en una de esas primeras concentraciones de clientes, escenas de tensión que volvieron a producirse este martes.
Las cajas de seguridad de la cámara acorazada de los clientes están aseguradas y valoradas en un montante de 10 mil 300 euros, aunque el contenido puede estar sujeto a otros seguros suplementarios.
