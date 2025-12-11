Las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), y en particular del C2 Móvil, instalado en el atrio de la Basílica de Guadalupe con motivo de la llegada de peregrinos durante este 10, 11 y 12 de diciembre, darán énfasis en acciones como búsqueda de personas extraviadas, incidentes médicos menores y el robo o extravío de objetos durante la llegada y estancia de estos visitantes, informó su coordinador general, Salvador Guerrero Chiprés.

“Nosotros estamos enfatizando el tema de atender a personas que sean declaradas extraviadas o menores perdidos, incidentes médicos leves que se presentaron el año pasado y casi todos los años se presentan, porque hay personas que realmente viven su devoción a tal grado que no consumen los alimentos suficientes, o han sido víctimas de algún tipo de afectación por el sol o la lluvia, lo que sea, por su puesto el tratamiento de aquellos que son reportados como objetos perdidos.

“Y por eso sirve mucho el C2 Móvil porque prácticamente neutraliza la posibilidad de la tentación que tiene el depredador patrimonial, de intentar robar el celular, el monedero o la cartera”, explicó.

El funcionario aseveró que el apoyo que brindan por el arribo de devotos a La Villa es con las capacidades que tiene el C5 y los siete C2, en particular el C2 Norte, y se reforzó con el C2 Móvil.

La unidad portátil de vigilancia que se instaló en el atrio de la Basílica de Guadalupe y que está funcionado desde las 8 horas del miércoles 10 de diciembre, cuenta con espacio para siete operadores que disponen de cámaras desplegables que pueden observar a cientos de metros a la redonda.

“Hay siete monitoristas que tienen radio, tienen celular, que tienen la capacidad, a través de esta antena telescópica de 13 metros, de observar 300 metros a la redonda en una forma de instrumentalizar una herramienta que es muy útil, para inhibir el robo de teléfono celular, de cartera y para identificar necesidades de la ciudadanía”.

Asimismo, Guerrero Chiprés refirió que las enseñanzas del operativo desplegado el año anterior fue aplicado en las reuniones previas al despliegue de este año.

“Acabamos de tener una reunión hace 48 horas con los jefes de los C2, en particular con del C2 Norte, que les llamamos Centinelas, los que están a cargo, y platicamos de este operativo, y por su puesto de cómo los aprendizajes del año pasado se proyectan ahora”, dijo.

Este año los indicadores más relevantes a analizar sobre el comportamiento que se registre durante el arribo de peregrinos a la Basílica de Guadalupe serán las agresiones y disturbios por escándalos, adelantó el titular del C5.

“Va ser muy interesante, digamos en unos cinco o siete días que ya tengamos los datos y analicemos cómo se comportó, yo diría que el indicador principal es el tema de agresión a persona y disturbio por escándalo, donde se refleja cierta voluntad de respetar a la otra o el otro”, detalló el funcionario.

El coordinador del C5 también informó que se apoyarán de las 200 cámaras que hay en las inmediaciones del templo, así como de las que forman parte del sistema del sistema de videovigilancia.