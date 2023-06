Los escombros hallados en la zona de búsqueda del submarino Titán pertenecen al sumergible, aseguró este jueves a la cadena BBC News un experto en submarinismo.

David Mearns, amigo de los pasajeros a bordo del Titán, afirmó que entre los restos hay “una estructura de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible".

Según Mearns, fue el presidente del Club de Exploradores (relacionado con la comunidad de submarinistas y rescatadores) quien proporcionó la nueva información en un chat de WhatsApp.

“Este es un submarino muy poco convencional. Esa cubierta trasera es ese extremo puntiagudo de la misma, y la estructura de aterrizaje es la” que se ve en el Titán, por lo que se confirmaría que es del sumergible, dijo Mearns a Sky News.

Esto "significa que el casco todavía no se ha encontrado, pero se han hallado partes muy importantes del sistema, y no se habrían encontrado a no ser que (el sumergible) estuviera fragmentado", agregó.

“Hay un grupo de WhatsApp entre nosotros y el club de exploradores, al que nos hemos conectado todos en cuanto ha ocurrido esto, y nuestro presidente está directamente conectado con los barcos que están ahí fuera, y el mensaje que me están diciendo es 'si estás hablando de restos, era un marco de aterrizaje y la cubierta trasera del sumergible'".

¿Cuáles son las partes del Titán que fueron encontradas?

La estructura de aterrizaje del Titán son una especie de patitas, mientras que la cubierta trasera es la colita del sumergible, que semeja un pico, y que no dejaría lugar a dudas de que se trata de restos del Titán. Medios han dado a conocer una imagen donde muestra exactamente lo que se encontró:

Las partes encuadradas en rojo son las que se habrían encontrado en la zona de búsqueda del Titán, y confirmarían que son restos del sumergible. FOTO: ESPECIAL





Se trata de una cubierta que cubre el extremo posterior del sumergible Titán y su bastidor de aterrizaje, la sección situada bajo el submarino que le permite asentarse en la cubierta de un barco o en el fondo marino.

¿Cuándo y dónde desapareció el Titan?

La nave se sumergió el domingo por la mañana y su embarcación de apoyo perdió el contacto con ella en torno a una hora y 45 minutos juntos, según la Guardia Costera.

Su pérdida se declaró a unos 700 kilómetros (435 millas) al sur de St. Johns, en Terranova, según el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate en Halifax, Nueva Escocia.

El Titan salía desde un rompehielos contratado por OceanGate que antes había utilizado la Guardia Costera de Canadá. El barco lleva una docena de personas y el sumergible hasta el lugar del hundimiento en el Atlántico Norte, donde el Titán suele hacer varias inmersiones.

David Concannon, asesor de OceanGate, dijo el lunes a The Associated Press que el sumergible tenía oxígeno para 96 horas. Indicó que las autoridades trabajaron para llevar a cabo lo antes posible al lugar un vehículo operado a distancia que puede alcanzar una profundidad de 6 kilómetros (unas 3.7 millas). * Con información de AP

