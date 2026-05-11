Austin, Texas. Texas presentó este lunes una demanda contra la plataforma Netflix, a la que acusa de estar espiando a sus usuarios, incluyendo a menores de edad, y de diseñar un servicio adictivo.

La demanda, presentada en el condado de Collin, acusa a la empresa californiana de haber engañado a los clientes al presentarse como una plataforma que protege la privacidad de los usuarios, cuando en realidad habría estado recopilando su información y vendiéndola a empresas de publicidad y corredores de datos por "miles de millones de dólares" anuales.

"Netflix emplea un diseño técnico deliberado para rastrear y registrar los hábitos de visualización de los usuarios, sus preferencias, los dispositivos que utilizan, sus redes domésticas, el uso de la aplicación y otros datos sensibles sobre su comportamiento", señaló el documento judicial.

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La demanda acusa a su vez a Netflix de haber diseñado su plataforma para que sea adictiva y pone como ejemplo la función de "autoplay", que reproduce automáticamente un vídeo cuando otro se termina.

Esta función, destacó el escrito "crea un flujo continuo de contenido diseñado para mantener a los usuarios, incluidos los niños, viendo (contenido) durante períodos prolongados de tiempo".

"El objetivo final de Netflix es simple y lucrativo: conseguir que niños y familias se queden pegados a la pantalla, recopilar sus datos mientras permanecen allí y luego monetizarlos para obtener grandes beneficios", detalla la demanda, en la que la plataforma es acusada de cinco cargos, todos ellos en torno a la noción de prácticas engañosas.

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El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien presentó la demanda, acusa a Netflix de violar la ley de prácticas comerciales engañosas del estado y le solicita a la corte que inste a la empresa a eliminar los datos que recopiló de forma "ilegal" y pague una multa de hasta 10 mil dólares por cada infracción.

El carácter adictivo de la plataforma que alega Paxton se inscribe en la misma línea del juicio contra Meta y Google que se celebró en Los Ángeles a principios de año. Al término de las deliberaciones, un jurado declaró a ambos grupos tecnológicos responsables del carácter adictivo de sus plataformas, Instagram (Meta) y YouTube (Google).

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