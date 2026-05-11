Para cinco años del último estreno que tuvo "La casa de papel", y aunque muchos pensaron que la historia no tendría continuidad, Netflix confirmó que la franquicia no está cerrada y que prepara una nueva fase narrativa.

El anuncio, difundido en redes sociales, emocionó a los fans al leer la frase: “La revolución nunca termina”, dice el material promocional, acompañado de imágenes de la serie.

Parte del impacto se explica por la presencia de Álvaro Morte, rostro de “El Profesor”, figura clave en la construcción del mito televisivo que llevó a la producción española a lo más alto del catálogo global.

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Por ahora, no hay confirmación oficial sobre si se trata de una sexta temporada directa o de una nueva historia dentro del mismo universo. Tampoco se han revelado detalles de trama, elenco completo ni fecha de estreno.

Desde su estreno en 2017, "La casa de papel" se convirtió en uno de los mayores éxitos internacionales de habla no inglesa. Su estructura narrativa giró en torno a dos grandes atracos: la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Banco de España.

La serie construyó una identidad visual y simbólica reconocible: los monos rojos, las máscaras de Salvador Dalí y personajes con nombres de ciudades que terminaron por convertirse en íconos culturales, populrizados muy buen en plataformas como Tiktoks e incluso, siendo parte de los disfraces de Halloween de muchas personas cada año.

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El eje dramático se sostuvo en el enfrentamiento entre “El Profesor” y las autoridades, primero con Raquel Murillo y después con Alicia Sierra, en un juego constante de inteligencia y presión.

Rumores, teorías y posibles caminos de la historia

La nueva entrega, titulada “Berlín y la dama del armiño”, llegará el 15 de mayo y traslada la acción a Sevilla, con la incorporación de Inma Cuesta al elenco.

Aunque no hay confirmación oficial, una de las líneas que más fuerza ha tomado apunta a un proyecto centrado en el coronel Tamayo, interpretado por Fernando Cayo.

La posible trama giraría en torno a la búsqueda del oro desaparecido tras el asalto al Banco de España, uno de los cabos sueltos más comentados por los seguidores.

También existe la expectativa de ver el regreso de personajes clave como El Profesor o Lisboa, lo que permitiría conectar directamente con la historia original sin repetirla.

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