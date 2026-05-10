Hay historias en el cine que han dejado retratos de maternidad que rompen moldes y conectan con distintas generaciones. Para este 10 de mayo, te recomendamos 5 películas con grandes ejemplos.

Desde mujeres que crían en solitario hasta aquellas que apuestan por los sueños de sus hijos, estas figuras son referentes por su manera de amar, acompañar y tomar decisiones, incluso en contextos complejos.

A través de distintos géneros; musical, comedia romántica, animación y drama juvenil, estos personajes demuestran que no existe una sola forma de ser madre, pero sí múltiples formas de sostener, guiar y dejar ir.

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Donna Sheridan - "Mamma Mia!"

Donna Sheridan, protagonista de "Mamma Mia!", encarna una maternidad alejada de lo tradicional. Interpretada por Meryl Streep, es una mujer independiente que crió a su hija Sophie en una isla griega mientras administraba su propio hotel.

La historia, basada en canciones de ABBA y llevada al cine en 2008 bajo la dirección de Phyllida Lloyd, sigue a Sophie en la búsqueda de su padre, detonando un reencuentro con el pasado de Donna.

Más allá del enredo romántico, el personaje destaca por su forma de educar desde la libertad, su relación con su hija está marcada por la complicidad y la idea de que la vida puede construirse sin seguir estructuras predefinidas.

Dónde ver: Netflix

Jane Adler- "Enamorándome de mi ex"

En "Enamorándome de mi ex" ("It’s complicated"), Jane Adler muestra otra faceta de la maternidad, la de una mujer que, tras criar a sus hijos, decide redescubrirse.

Jane (también interpretada por Meryl Streep) es dueña de un restaurante-pastelería en Santa Bárbara y mantiene una relación cordial con su exesposo Jake, con quien comparte tres hijos. Sin embargo, la dinámica cambia cuando ambos coinciden en un viaje familiar y retoman una relación en secreto, pese a que él ya está casado con una mujer más joven. A partir de ahí, la historia desarrolla un triángulo emocional que también involucra a Adam, un arquitecto que entra en la vida de Jane.

La película, dirigida por Nancy Meyers en 2009, retrata cómo Jane enfrenta situaciones incómodas con humor y seguridad, evidenciando que la vida personal no se detiene con la maternidad ni con la edad. Está protagonizada por Meryl Streep, Alec Baldwin y Steve Martin.

Dónde ver: HBO Max

Sarah Hawkins- "El planeta del tesoro"

Sarah Hawkins, de "El planeta del tesor"o, es uno de los personajes más discretos pero significativos dentro del universo de Disney. Madre de Jim Hawkins, lo cría sola mientras administra una posada, en una historia de ciencia ficción basada en La isla del tesoro.

La película sigue a Jim, un adolescente que encuentra un mapa hacia el legendario Planeta del Tesoro, lo que lo lleva a embarcarse en una travesía espacial junto a una tripulación que esconde secretos. Durante el viaje, enfrenta traiciones, descubre figuras que funcionan como modelos paternos sustitutos y pone a prueba su carácter.

La presencia de la madre, aunque breve, es clave pues representa el sostén emocional que permite a su hijo aventurarse. Su figura combina disciplina, paciencia y una confianza que impulsa a Jim a buscar su propio destino.

Dónde ver: Disney

Katherine Cashee- "La chica del verano"

En "La chica del verano" ("Raise your voice"), Katherine Cashee (Rita Wilson) es el sostén emocional de Terri, una adolescente que busca abrirse camino en la música tras la muerte de su hermano. La película, protagonizada por Hilary Duff, sigue el proceso de duelo de la joven mientras intenta ingresar a un programa de verano en Los Ángeles para músicos.

Mientras el padre se opone a que Terri estudie música, Katherine decide apoyarla, incluso en secreto, para que viaje a Los Ángeles. Su papel no solo es de acompañamiento, sino de comprensión: reconoce en la música una vía para sanar y crecer, aun cuando eso implique desafiar la autoridad familiar.

Dónde ver: YouTube

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Beverly Rink- "Si tuviera 30"

En "Si tuviera 30", Beverly Rink (Kathy Baker) aparece brevemente, pero su intervención define el tono emocional de la historia. La película sigue a Jenna, una adolescente que despierta convertida en una mujer de 30 años, enfrentando una vida que no recuerda y que no necesariamente le gusta.

En una de las escenas más recordadas, su madre le recuerda que las decisiones importan y que siempre existe la posibilidad de volver a empezar.

La cinta, protagonizada por Jennifer Garner, explora el deseo de crecer rápido y sus consecuencias, mientras subraya el valor de las decisiones personales. La figura materna funciona como un punto de regreso y un espacio seguro desde donde reconstruirse.

Dónde ver: HBO Max

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