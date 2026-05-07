La disputa por la custodia de una hija, más que la red de chantaje y crimen que rodea la historia, es el verdadero motor de Máximo placer garantizado. Así lo plantea Jake Johnson, quien interpreta a Karl, un padre que intenta mantener estabilidad para su familia.

“Nuestra historia realmente se centra en una disputa doméstica y la custodia de un hijo. Ese tema siempre será relevante, porque cuando una pareja se separa, ambos quieren estar con su hijo. Ese es el conflicto en el que estamos metidos”, dice el actor.

En este thriller cómico, su personaje se enfrenta a una situación que lo rebasa: su expareja Paula, una madre que, tras creer haber presenciado un crimen, comienza a tomar decisiones cada vez más impulsivas, mientras el entorno a su alrededor se vuelve progresivamente más violento. En medio de eso, Karl intenta sostener una vida estable para su hija.

“Ellos funcionaban cuando eran jóvenes, pero cuando tuvieron un hijo, Carl intentó madurar y siente que Paula no lo hizo. Él solo quiere hacer que todo funcione, pero siente que ella simplemente no coopera”.

Esa impotencia, añade Johnson, no solo define su relación con Paula, también expone la dificultad de ejercer la paternidad en un contexto donde las reglas cambian constantemente y la estabilidad depende de factores que no siempre se pueden controlar.

“Para él, Paula es probablemente la persona más frustrante del mundo, mientras que para ella él es controlador. Y ahí está el conflicto”.

Tatiana Maslany interpreta a Paula y Jessie Hodges a Mallory en la serie que también plantea temas como la suplantación de identidad en situaciones cotidianas, como contestar una llamada sin saber quién está del otro lado. Para Hodges, esos escenarios no se sienten tan ajenos.

“He tenido momentos con llamadas o sitios web donde casi caigo en una trampa. Y eso es lo más impactante, porque crees que eres lo suficientemente listo para no caer… hasta que casi pasa. Es algo que da miedo”, reconoce la actriz.

La serie se estrena este 20 de mayo por la plataforma Apple TV.