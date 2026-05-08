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Luego de que el gobierno decide enviar a los adultos mayores a colonias aisladas para no afectar la productividad del país, Teresa, de 77 años, emprende un viaje por el Amazonas en busca de libertad, deseo y nuevas experiencias.

Para narrar esta historia distópica en la película O último azul, el director brasileño Gabriel Mascaro se inspiró en su propia abuela, quien, después de morir su esposo, descubrió una nueva versión de sí misma.

“Cuando mi abuelo murió, mi abuela empezó a pintar y no teníamos ningún artista en la familia. Fue un movimiento muy personal, muy singular. Eso me marcó mucho: verla lanzándose a lo desconocido, a algo nuevo”, cuenta en entrevista.

A partir de esa experiencia, Gabriel se cuestionó por qué el cine suele retratar a las personas mayores únicamente desde la nostalgia, la enfermedad o la cercanía de la muerte, una idea que decidió romper con una protagonista que todavía desea, se rebela y busca descubrir el mundo.

“Si pensamos en las distopías, la rebeldía parece reservada para la juventud. Y si pensamos en los coming of age, normalmente son historias sobre aprender de la vida, madurar y descubrir el mundo, pero siempre desde niños o adolescentes, no desde alguien de 80 años. Entonces decidí jugar con esos géneros”.

En la película, ya disponible en cines, Teresa desafía un sistema que considera que el valor de las personas depende sólo de su productividad económica.

“Es una película sobre una sociedad y un gobierno muy particulares que controlan los cuerpos de los adultos mayores a partir de la productividad. Si ya no produces, eres enviado a una colonia”, señaló.

La decisión de convertir a una mujer de 77 años en el centro de una aventura también responde, para él, a una intención de romper con los códigos tradicionales de distintos géneros cinematográficos.

“La sociedad tradicionalmente coloca a la mujer mayor en el rol de cuidar nietos o de quedarse en casa. Yo quise hacer lo contrario: lanzar a esta mujer a un territorio de descubrimiento profundo, de enamoramiento por la vida, de curiosidad, donde encuentra seguridad para experimentar cosas nuevas”.

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