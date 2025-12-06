Un terremoto de magnitud 7 sacudió el sábado una zona montañosa y escasamente poblada que se extiende a lo largo de la frontera entre el estado estadounidense de Alaska y el territorio canadiense de Yukón.

El temblor, ocurrido a las 20H41 GMT, fue seguido rápidamente por réplicas de magnitudes 5,6 y 5,3, según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se ubicó a unos 250 kilómetros al oeste de Whitehorse, capital del Yukón canadiense, ya 370 kilómetros al noroeste de Juneau, capital de Alaska.

El terremoto se produjo cerca de la costa del Pacífico. Sin embargo, el Centro de Tsunamis de Estados Unidos indicó que no había emitido ninguna alerta.

