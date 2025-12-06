Más Información

Marea guinda inunda las calles de la CDMX en apoyo a Sheinbaum; “siempre que nos llame, vamos a venir", dicen

Marea guinda inunda las calles de la CDMX en apoyo a Sheinbaum; “siempre que nos llame, vamos a venir", dicen

EU declara culpable a empresario mexicano por sobornos a funcionarios de Pemex; pagó más de 150 mil dólares para obtener contratos

EU declara culpable a empresario mexicano por sobornos a funcionarios de Pemex; pagó más de 150 mil dólares para obtener contratos

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 4 muertos y 6 heridos

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 4 muertos y 6 heridos

Comandante de Policía Municipal de Culiacán sufre atentado; su vehículo volcó tras el ataque

Comandante de Policía Municipal de Culiacán sufre atentado; su vehículo volcó tras el ataque

Precios de locura: Un boleto para la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica roza el millón de pesos

Precios de locura: Un boleto para la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica roza el millón de pesos

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Asisten 600 mil al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum por 7 años de la 4T

Asisten 600 mil al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum por 7 años de la 4T

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice

Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice

Científicos ganadores del Nobel subrayan la importancia de financiar la ciencia básica para futuros avances médicos

Científicos ganadores del Nobel subrayan la importancia de financiar la ciencia básica para futuros avances médicos

Cae "El Danone" en Cancún; está identificado como pieza central del CJNG en la zona norte de Quintana Roo

Cae "El Danone" en Cancún; está identificado como pieza central del CJNG en la zona norte de Quintana Roo

Indagan causas de explosión frente a la Policía de Coahuayana, Michoacán; trasladan a heridos en helicóptero

Indagan causas de explosión frente a la Policía de Coahuayana, Michoacán; trasladan a heridos en helicóptero

Un de magnitud 7 sacudió el sábado una zona montañosa y escasamente poblada que se extiende a lo largo de la frontera entre el estado estadounidense de y el territorio canadiense de Yukón.

El temblor, ocurrido a las 20H41 GMT, fue seguido rápidamente por réplicas de magnitudes 5,6 y 5,3, según el (USGS).

Lee también

El epicentro se ubicó a unos 250 kilómetros al oeste de Whitehorse, capital del Yukón canadiense, ya 370 kilómetros al noroeste de Juneau, capital de Alaska.

El terremoto se produjo cerca de la costa del Pacífico. Sin embargo, el Centro de Tsunamis de Estados Unidos indicó que no había emitido ninguna alerta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo